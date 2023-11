El debate que frena el polémico proyecto de 'obstrucción a la paz' de Iván Cepeda

Tras tres días de haberlo radicado ante el Senado de la República, el senador Iván Cepeda anunció que introducirá 'precisiones' al polémico proyecto de ley que busca sancionar a quienes ‘obstaculicen’ procesos de paz y que ha abierto un nuevo debate en el país.



Ayer se conoció la iniciativa del congresista, la cual pretende establecer un nuevo delito denominado ‘obstrucción a la paz’, realizando ajustes al Código Penal (Ley 599 de 2000) y el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019). Además, busca implantar penas de entre 10 y 15 años y multas de entre 1.000 y 10.000 salarios mínimos legales vigentes para este tipo de conductas.



La propuesta de inmediato fue calificada como una amenaza de censura, especialmente de los sectores que han denunciado las fallas de la 'paz total', que es una de las estrategias bandera del presidente Petro y que no ha logrado detener la violencia de los grupos ilegales con los que está dialogando el Gobierno. Esos sectores advierten que el proyecto representa una amenaza contra la libertad de expresión.

"¿Qué tal esto? Ahora los sectores radicales de la izquierda quieren crear un nuevo tipo penal denominado ‘obstrucción a la paz’, para judicializar a todo aquel que se oponga a la farsa de ‘paz total’ ”, dijo la senadora Maria Fernanda Cabal.

Otro que tuvo un duro pronunciamiento en contra del articulado fue el senador Jota Pe Hernández. "Si por oponernos a falsos diálogos de paz nos van a meter presos, quiero ser el primero al que le pongan las esposas".



"Este proyecto de ley presentado por el Senador Iván Cepeda es demasiado peligroso. Pretenden meter a la cárcel a quienes nos opongamos a la mal llamada Paz Total. Ya nadie podrá hacer absolutamente nada en contra de este mal proceso. Esto es de dictadura", señaló el concejal electo Daniel Briceño.

Cepeda respondió que la iniciativa no busca acallar las críticas a los procesos, sino sancionar a aquellos que, por ejemplo, roban recursos de la paz. Pero finalmente tuvo que salir en la mañana de este viernes a anunciar que hará ajustes a los alcances del proyecto.



"Una persona que ejerce una responsabilidad como la mía tiene que estar abierto a las críticas y a los temores que susciten cualquier iniciativa que presente. He considerado necesario se le introduzca una precisión al texto del proyecto y eso lo haré en el transcurso de hoy o a comienzos de la semana entrante", afirmó.

Una decisión que va en línea con la respuesta que el senador envió ayer por X a un reparo del periodista Félix de Bedout, quien dijo que la redacción del proyecto de 'Obstrucción a la paz' es "tan vaga que crea la sensación de que oponerse a un proceso de paz puede ser delito".



"El proyecto se puede precisar y mejorar. Pero eso no significa que los crímenes contra la paz no existan", dijo Cepeda.

El senador ha sostenido que hacer la paz en Colombia a veces enfrenta obstáculos muy complejos, pues, por ejemplo, "quienes firman un acuerdo de paz y dejan las armas son asesinados. Desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016 han sido asesinadas 400 personas".



El proyecto que hizo público ayer contempla, además, agravantes cuando la conducta sea cometida por servidores públicos de alto nivel en el Estado.

"Este proyecto busca perseguir claramente cuando se asesina contra firmantes de la paz, líderes sociales o activistas que trabajen por la paz. Igualmente cuando se atente contra bienes que son necesarios en un proceso de paz como los recursos públicos o las instituciones que trabajan como parte de la implementación de un acuerdo", agregó.

Asimismo, el senador afirmó que no pretende establecer sanciones penales contra quienes mientan alrededor de un proceso de paz. Para el congresista, impedir un proceso de paz significa "un tipo de acción ilegal que pueda producir un daño de tal naturaleza que el proceso de paz queda frustrado".



Para Angelika Rettberg, del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, el proyecto de Cepeda es un mensaje "inconveniente". "La sociedad toda debe involucrarse, para que lo que resulte sea sostenible. La paz total requiere más análisis, participación y debate, no menos", comenta.



Por su parte, Francisco Daza , coordinador de la línea Paz y Posconflicto de la Fundación Pares, considera que las modificaciones de la iniciativa deben estar dirigidas a aclarar que no será una persecución contra quienes tengan una opinión diferente a la de garantizar un cumplimiento efectivo de los procesos de paz en Colombia.



"Justamente lo que se quiere ajustar para que la iniciativa sea menos polémica es que la obstrucción a la paz pasa por acciones de hecho que pongan en riesgo, por ejemplo, a grupos poblacionales como firmantes de paz líderes y líderes sociales", explica.La iniciativa aumenta la polémica alrededor de la 'paz total', de la que el senador es actor de primera línea como negociador del Gobierno en el proceso con el Eln.

