La pelea entre Macías y Petro por la vicepresidenta

En el debate sobre la política contra el narcotráfico que ha manejado el presidente Duque, Petro hizo graves acusaciones contra el Congreso y el Palacio de Nariño, dijo que son las “sedes del narcotráfico”.

Gustavo Petro dijo, al final del debate sobre la política contra el narcotráfico del Gobierno de Duque, que para combatir el narcotráfico no se necesitan militares ni fumigar a los campesinos porque “el narcotráfico tiene sedes, su sede está en el Congreso de la República, hace leyes, su sede está en el Palacio de Nariño, donde presidentes han hecho acuerdos para hacerse elegir con narcotraficantes, comprando votos”.

Estas fueron mis palabras finales en el debate de ayer sobre la politica en relación al narcotráfico de Duque.



Se vino una jauría tratando de silenciarme y hoy, cobran plena vigencia pic.twitter.com/GRJdcjsL8W — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2020

Además, durante la plenaria de este jueves Gustavo Petro agregó que “Marta Lucía Ramírez pagó la fianza ante la justicia de los estados unidos para liberar a su propio hermano, Bernardo Ramírez, de la cárcel, por el delito de narcotráfico de heroína, ya se había denunciado que el esposo de la vicepresidenta había sido socio de un poderoso narcotraficante colombiano, alias El Fantasma”.



Ante estas afirmaciones, Macías le dijo a Petro que “nadie puede señalar al Congreso de la República y no sé qué hace un miembro del Congreso en la sede del narcotráfico”. Macías agregó que él es un congresista y no un narcotraficante, por lo que le pidió a la plenaria pronunciarse ante las graves acusaciones de Petro.



“Aquí no puede venir, ninguna persona, de manera irresponsable e irrespetuosa a señalarnos cómo le dé la gana. Esto no puede seguir, no le tienen miedo a nada porque la justicia no actúa, se trapea con la honra de la vicepresidenta, cómo le da la gana”, afirmó Macías.



Asimismo, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, escribió en su cuenta de Twitter que si Petro no dice a quiénes se refiere, con nombre propio, sería un “cobarde”.



“El senador Gustavo Petro ha dicho que la "sede del narcotráfico en Colombia es el Congreso de la República". Le exijo que señale con nombre propio a quiénes se refieren. De lo contrario sería un cobarde”, escribió Macías.

El senador #GustavoPetro ha dicho que la “sede del narcotráfico en Colombia es el Congreso de la República”. Le exijo que señale con nombre propio a quiénes se refiere. De lo contrario sería un cobarde. — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) June 11, 2020

