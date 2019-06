¿Qué era el documento por el que peleaban Chacón y Karen Abudinen?

En el mismo momento que terminaba el primer tiempo del partido de fútbol que la selección Colombia le ganó 1-0 a Catar este miércoles en la tarde, el recinto de la plenaria de la Cámara de Representantes era un hervidero.

Pero lejos de estar viendo el partido, los representantes a la Cámara estaban terminando de votar varias conciliaciones de proyectos de ley que han sido aprobados en los últimos días, en la penúltima sesión de trabajo de este periodo ordinario.



En la mente de varios de ellos estaba la pregunta sobre qué pasaría con la conciliación del proyecto de ley anticorrupción impulsado por la Fiscalía General de la Nación y que incorporaba la eliminación de la casa por cárcel a los funcionarios corruptos, lo cual, finalmente terminó hundiéndose.



Varios funcionarios del Gobierno, entre quienes estuvieron la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y la alta Consejera Presidencial para las Regiones, Karen Abudinen, trataron de salvar la iniciativa durante toda la tarde del miércoles, en el Capitolio, sin éxito.

¿Qué era el documento por el que luchaban Chacón y Karen Abudinen? En un momento de la discusión en la Cámara, Chacón le arrebató el documento a Abudinen, quien trató de no soltarlo, pero al final no lo consiguió y el congresista se apoderó momentáneamente del mismo. pic.twitter.com/QAHmL1ZkHh — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) 20 de junio de 2019

La expectativa estaba centrada en si la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara de esa iniciativa había sido hecha y si se anunciaría para ser votada este jueves, en el último día de trabajo legislativo ordinario.



Por ello, los últimos minutos de la plenaria de la Cámara de este miércoles fueron de expectativa, caos y hasta un poco de confusión.



En la Mesa Directiva de la Cámara, ubicada al frente del Salón Elíptico del Capitolio, se fue formando poco a poco una tumulto de representantes a la Cámara, asesores y gente del Gobierno, entre quienes se vio a la Alta Consejera Presidencia para las Regiones.



En medio del final de la sesión y cuando se hacían anuncios de conciliaciones de proyectos, se vio a Abudinen hablando con el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, al parecer, en torno a un documento que la funcionaria tenía en la mano.



En un momento de la discusión, Chacón le arrebató el documento a Abudinen, quien trató de no soltarlo, pero al final no lo consiguió y el congresista se apoderó momentáneamente del mismo.

Este es el expediente de la ley que prohibía la casa por cárcel para los corruptos

La intención del Presidente de la Cámara, al parecer, era tomarle una foto del misterioso documento, pero ella, en ese momento, lo logró recuperar y la foto nunca se tomó.



Algunas personas que fueron testigos de la conversación le dijeron a EL TIEMPO que el documento en cuestión era la conciliación del proyecto de ley, pero firmada por el representante a la Cámara por el Centro Democrático Gabriel Vallejo, quien no había sido designado Chacón para tales efectos. El conciliador oficial fue Jairo Humberto Cristo, congresista de Cambio Radical.



Tal vez por esto Chacón, al final de la sesión le dijo a la plenaria lo siguiente: “Quiero anunciar lo siguiente: al día de hoy (este miércoles) no ha llegado (la conciliación), y además creo que trataron de violentar la ley, al parecer, trabajando sin la designación que había hecho la Cámara de Representantes desde las horas de la tarde”.



Vallejo, quien firmó la conciliación sin corresponderle, le dijo a este diario que en efecto él no fue nombrado en esa posición y que lo hizo por petición de la ministra Gutiérrez.

En el Capitolio también circulan versiones según las cuales a Vallejo lo habrían designado conciliador de esta iniciativa de manera verbal, razón por la cual el Gobierno, en su afán de salvar el proyecto, habría acudido a él para agilizar el trámite de la norma.



El enredo terminó en que Cristo, el delegado de la Cámara para conciliar los textos, nunca se reunió con el senador Germán Varón, quien había sido designado en el Senado para tal labor, lo que derivó en que naufragara uno de los proyectos más anhelados por la opinión para luchar contra la corrupción.



