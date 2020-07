La pelea de José Obdulio con Iván Cepeda, en los ascensos militares

Duras palabras se escucharon en la noche de este miércoles en el Senado en medio del debate por los ascensos militares, en el cual terminaron enfrentados los congresistas José Obdulio Gaviria e Iván Cepeda.



​La plenaria de la corporación tramita las promociones de seis uniformados de distintas fuerzas, las que han sido duramente criticadas por algunos sectores de oposición, entre ellos Cepeda.

Dentro de los cuestionamientos de algunos congresistas opositores están los supuestos perfilamientos que han sido denunciados por algunos medios de comunicación, entre otras críticas.



En medio de estas argumentaciones, el senador Gaviria manifestó que tales expresiones obedecían a que varios congresistas estaban "imbuidos por el manifiesto comunista".



"Los comunistas declaran siempre, repetidamente, que su objetivo solo se puede alcanzar derrocando, por la violencia, el orden social existente. Entonces, ante Fuerzas Militares como las nuestras, tienen que concentrar su odio -lo que llaman el odio de clase- y su estrategia destructiva, para destruirlos moralmente", afirmó el congresista uribista.

Según Gaviria, era evidente el "cambio de estrategia" de los defensores del acuerdo de paz con las Farc, en el que había "un sector" comandado por "el propio firmante y negociador principal del acuerdo, quien sigue en el terreno".



Iván Cepeda interpretó que esta mención era contra él y la emprendió contra José Obdulio Gaviria. Dijo que el congresista uribista era "un hombre esencialmente ruin", que "no se atreve ni siquiera a llamar a una persona por su nombre, sino que utiliza una calumnia".



"Pero además de ruin es un embustero, porque si tuviera elementos para sostener una calumnia, como la que ha lanzado aquí, estoy seguro que hubiera procedido ante la justicia y no lo ha hecho", afirmó Cepeda sobre Gaviria.

Agregó que las expresiones del senador por el Centro Democrático obedecían a su "desespero con relación al proceso de paz" y que era "realmente la expresión de una frustración por no haberlo podido destruir".



"Senador José Obdulio Gaviria: yo no tengo ningún problema si usted decide actuar transparentemente y entabla una denuncia penal. Yo le pediría que no se quede en las palabras, sino que proceda, pero le repito, usted es un hombre ruin, cobarde y también es un embustero", le repitió Cepeda a Gaviria.



Varios senadores del Centro Democrático salieron en defensa del congresista uribista, entre ellos el jefe máximo del partido, el expresidente Álvaro Uribe.



