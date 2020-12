‘La paridad es una conquista, un salto enorme’: Angélica Lozano

Este miércoles fue aprobada en la plenaria del Senado la paridad de género en las listas a Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales, en el marco de la reforma al Código Electoral.



EL TIEMPO habló con la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, sobre el alcance de esta ley, que aún deberá superar su conciliación y la revisión de la Corte Constitucional para entrar en vigencia, y que, en caso de quedar en firme, las listas al Congreso en las elecciones del 2022 deberán ser mitad de hombres y mitad de mujeres.



¿Qué significa que ahora los partidos deban presentar en sus listas 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres?



Es una conquista, un salto enorme, porque hoy en 18 departamentos no existe cuota. En los departamentos más pequeños que presentan listas pequeñas no hay cuota. Existe en los departamentos grandes donde ya rige desde hace unos años el 30%, y pasar a paridad en todo el país garantiza la universalidad, que es uno de los principios que están en la Constitución y que no habíamos logrado, y lograr la paridad hace que haya más mujeres en la lista, mitad hombres y mitad mujeres, y con más mujeres candidatas hay más mujeres que pueden ser electas. Ese ha sido el resultado de la cuota del 30%: garantizar el 30% de mujeres en las listas aumentó el número de elegidas. Ahora con la paridad, al subir que sea el 50% de mujeres en las listas, va a aumentar el número de mujeres electas.



Entonces es un avance histórico…



Sí, esto que se aprobó en el congreso es histórico porque se ha negado muchas veces, en el período pasado lo negó dos veces. por eso es que estamos celebrando, porque pasamos del 0 al 30% hace como 15 años, y ahora del 30% al 50%, que es la paridad, entonces es un avance que va a copar todo el país, porque hoy las listas de 18 departamentos no tienen ninguna mujer, con esta decisión se obliga la inclusión de mujeres en todos los departamentos, porque hasta ahora el 30% era una obligación solo para 14 departamentos.

Pero que haya un 50 por ciento de mujeres en las listas de los partidos, ¿asegura que salgan más mujeres electas?



Con más mujeres candidatas, hay más mujeres electas. Por supuesto que hay otras reformas que podemos y queremos hacer, pero es en rango constitucional. El código electoral es una ley, para poder eliminar el voto preferente y eliminar las listas abiertas para que queden sólo las listas cerradas mitad hombres y mitad mujeres, tenemos que hacer una reforma constitucional, es deseable, yo creo en ello, estoy de acuerdo, pero nos toca en una reforma constitucional. Esta como es una ley sólo podemos llegar hasta el 50% de mujeres candidatas, para obligar que sean electas se necesita una reforma constitucional.



¿Esa sería la estrategia para que realmente la mitad de las mujeres lleguen al poder y no sean solo candidatas?



Es distinto. Para llegar al poder lo primero que hay que garantizar es que haya más mujeres candidatas, entonces la efectividad de la cuota del 30% se ha cumplido. La elección de la Constituyente fue hace 30 años, el 9 de diciembre de 1990. Se eligieron 70 constituyentes y de esos sólo cuatro de las mujeres, sólo el 5% de la Asamblea Nacional Constituyente fueron mujeres. Cuando aparecen las cuotas empieza a aumentar el número de mujeres electas porque a más mujeres candidatas más mujeres electas y por eso hoy hemos logrado estar alrededor del 20% de electas, entonces con el 30% de candidatas logramos el 20% de electas, con el 50% de candidatas, con seguridad va a aumentar el número de mujeres electas. Hay otras fórmulas que garantizan que la mitad de electas sean mujeres, pero esa fórmula no puede ir en el código electoral porque es una ley y no puede modificar la constitución.



¿Qué se puede hacer entonces?



La Constitución dice que cada partido escoge si la lista es abierta o cerrada, para que haya más mujeres elegidas podemos garantizar que sólo sean en listas cerradas y que la mitad sea hombre y mujer intercalados desde el renglón uno. Pero esa fórmula implica una reforma constitucional, eliminar el voto preferente, y decir que así se van a asignar las curules.



¿Qué tan cerca estamos de que eso ocurra?



Estamos lejos de que eso pase, así como estábamos lejos de lograr la paridad.



Roy Barreras aseguró que la paridad en las listas es un “triunfo pírrico” y que “la paridad real era dándoles la mitad de las curules a las mujeres no metiéndolas “de relleno”’en las listas, ¿qué opinión le merece esto?



Que es una opinión de él, pero entonces por qué están celebrando las organizaciones de mujeres y de todos los vertientes, porque pasamos del 30 al 50, y lo que él quiere se garantiza de forma constitucional. Y esto lo ha negado este congreso en una reforma constitucional negó la paridad, porque para eso no hay consenso. El pírrico es aprobar una reforma constitucional en una ley para que no quede nada y todo se caiga.



Los que hemos luchado esto celebramos porque la hemos luchado por décadas, el que nunca se ha metido en esto, le parece chimbo.

Lo que aprobaron hoy de listas de 50/50 para mujeres es triunfo pírrico. La paridad REAL era dándoles la mitad de las curules a las mujeres no metiéndolas“de relleno”’en las listas. Puro contentillo! Poco que celebrar!! — Roy Barreras (@RoyBarreras) December 17, 2020

¿Cómo harán los partidos para promover más candidaturas de mujeres? Y que las mujeres tengan vocación de poder…



Esto que se logró obliga a los partidos a inscribir mujeres, no es opcional, y los partidos deben apoyar a las mujeres, por ejemplo en recursos. En el caso del partido Verde nos pone plata a las mujeres candidatas. Hay que averiguar qué pasa en partidos donde no eligen mujeres. El Polo en tres períodos no ha tenido mujeres, tampoco el partido Colombia Justa Libres.



Entonces las fórmulas para impulsar al interior de los partidos a las mujeres son formación, capacitación, representación en los órganos de control del partido y con recursos para la campaña.



Una de las críticas al proyecto es que las mujeres no necesitan una ley para que participen en política, ¿qué opina de esa posición?, ¿esto obliga a que las mujeres participen en política?



La ley obliga a los partidos a impulsar mujeres, pero no obliga a las mujeres a nada. Claro que esta ley es necesaria. Mira la evolución en Colombia: En 1990 hubo cuatro mujeres de 70 constituyentes. Hoy, en el 2020, gracias a la cuota del 30% que rige desde el 2003, somos el 20%. Ahora vamos a pasar del 20%, y puede haber un aumento progresivo al 30 o 40 por ciento de mujeres electas. Con una reforma constitucional se puede llegar al 50%.



¿Qué significa que más mujeres lleguen al poder?



Cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer, cuando muchas mujeres entran a la política y al poder, cambia la sociedad y la política misma.

