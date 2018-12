La nueva versión de Petro sobre el video suyo contando plata

El senador Gustavo Petro dio una nueva versión este martes sobre el video en el que aparece contando fajos de billetes.

Hace una semana, durante un debate en el Congreso por el caso Odebrecht, la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia reveló unas imágenes en las que se ve a Petro contando dinero e introduciéndolo en una bolsa.



En un principio Petro dijo que había sido un “préstamo” que le hizo el arquitecto Simón Vélez, quien negó esta versión.



Este martes, en una entrevista en W Radio, el excandidato presidencial afirmó que el dinero no se lo prestaron a él sino a su amigo Juan Carlos Montes, quien también aparece en el video entregando los recursos al excandidato presidencial de la Colombia Humana.

El senador Gustavo Petro en entrevista con Vicky Dávila. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

“El préstamo era para Juan Carlos. Eso es lo que dijo en el video (...) Yo no lo pagué”, afirmó Petro, quien agregó que por eso tiene “la duda de si fue un préstamo o un aporte”.



Este martes, el congresista también dijo que Montes le propuso que le diera un porcentaje de los dineros que consiguiera. “Juan Carlos en el video me propone eso y yo le digo ‘por lo menos de esto no porque es lo único que tengo’ para la campaña”, afirmó.



Explicó que los recursos (20 millones de pesos) eran para “las elecciones internas del Polo” y que por eso no había que reportarlos al Consejo Nacional Electoral.

Fechas de la casa

El congresista también exhibió un Certificado de Tradición y Libertad que da cuenta de que el predio cuya dirección se menciona en el video fue suyo entre 2002 y 2007.



Esto, en contra de la tesis que ha manifestado el abogado Abelardo de la Espriella, quien denunció a Petro por estos hechos, en el sentido de que las imágenes fueron grabadas en 2009.



Sobre su relación con Simón Vélez, el congresista dijo que hace tiempo “se rompió” luego de que unas funcionarias de su alcaldía le negaran al arquitecto algunos permisos para un proyecto que quería hacer en La Candelaria.

“Hay personas que creen que la amistad con una persona que llegue al gobierno garantiza que, de ahí para adelante, se maniobra a través de la leyes y nosotros no hacemos eso”, dijo.



Petro negó nuevamente cualquier tipo de relación con Daniel el ‘loco’ Barrera, como lo ha sugerido el abogado De la Espriella, y dijo que, por el momento, no tiene pensado salir del país.



