El presidente Gustavo Petro volvió a tener una salida en falso con el Eln. Al fallido cese del fuego anunciado por el mismo jefe de Estado la noche del 31 de diciembre, ahora se suma que el comandante de la guerrilla, Antonio García, desmintió al mandatario.



Según García, Petro "se confundió" al afirmar que en mayo del 2025 se acabaría el conflicto con este grupo terrorista el viernes desde La Habana, Cuba, donde el máximo jefe del Eln firmó con el Gobierno Nacional una tregua de cese del fuego bilateral durante seis meses a partir del 3 de agosto en medio de las negociaciones de paz con el Estado.

"El tema del fin del conflicto es el quinto punto y sobre él aún no hemos conversado. El presidente Gustavo Petro lo confundió con el cuarto punto del acuerdo sobre participación de la sociedad", aseguró el comandante guerrillero este martes en su cuenta de Twitter.



"Los acuerdos se rigen sobre los textos escritos y firmados, no sobre lo que se diga o se interprete", agregó García.



Durante su discurso el viernes pasado en la Habana, donde tras meses de negociaciones se llegó a un histórico acuerdo para el cese bilateral del fuego -no de hostilidades, pues secuestros continuarían, por ejemplo- el presidente Gustavo Petro afirmó que "esta firma de estos acuerdos parciales hoy que los lleva a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa, el 25 de mayo o en mayo del 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el Eln y el Estado de Colombia".



Pero si fue una confusión del presidente Petro, ¿por qué en la mañana del sábado, unas 20 horas después de su discurso en La Habana, insistió en la misma fecha?



"Alcanzamos como nunca antes un acuerdo parcial con el Eln, que será progresivo hasta el acuerdo final en mayo del 2025", escribió en Twitter.



Incluso, negociadores como el senador Iván Cepeda compartió una noticia en la que se destacaba el anuncio del jefe de Estado.

El fallido cese del fuego

La noche del 31 de diciembre del 2022 el presidente Petro anunció en su cuenta de Twitter que se había alcanzado un cese del fuego bilateral con cinco organizaciones criminales de alto impacto, entre ellas la guerrilla.

No obstante, un par de días después del anuncio, que llenó de esperanzas y fue calificado como una prueba sólida de que la 'paz total' propuesta por el Gobierno mostraba solidez, la delegación de paz del Eln lo desmintió.

“La delegación de diálogos del Eln no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por lo tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia”.



Esta situación minó la confianza de la opinión pública en el proceso con la guerrilla que, además, ha hecho múltiples atentados terroristas durante estos meses.



Pero, sin duda, el mayor costo se lo llevó el presidente Petro. "Después de evaluar los hechos de las últimas 48 horas y de los últimos 50 años, reconocemos que estos procesos son de un altísimo grado de complejidad, que debemos ir con mucha cautela, con mucha prudencia, con precaución, pero bajo ninguna circunstancia estamos exentos de que haya una reacción de la contraparte que haya que atender, que hay que responder de alguna manera", explicó el entonces ministro del Interior Alfonso Prada.

Mateo García Agudelo

EL TIEMPO