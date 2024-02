'La ministra del Deporte no tiene que ver con el Conservador': María José Pizarro

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro fue la voz del Gobierno que habló de la llegada de un sector conservador al Gobierno. Esta negó que tuviera que ver con dicho partido.

¿Cómo ve el panorama actual del gobierno, sobre todo con el tema de los conservadores?



Los conservadores tienen una discusión interna. Lo cierto es que nosotros arrancamos la discusión de la reforma pensional, si el presidente del Congreso, Iván Name, cumple con los anuncios. Nosotros lo que necesitamos es que se dé el debate de frente a la gente y se eviten prácticas legislativas perversas. Necesitamos avanzar en la discusión. En esta reforma hemos hecho toda una serie de acuerdos.

¿Cómo está el ambiente para las otras dos reformas?



La reforma de la salud ha sido objeto de un amplio debate. La realidad ha superado cualquier escenario. Ya es de público conocimiento que la gran mayoría está en riesgo de quebrar. Solo cinco pueden salir adelante y eso amerita una reforma de la salud. Estamos obligados a una reforma. En cuanto a la laboral, no está tan clara la cosa porque eso es en Cámara.

¿Cómo ve el tema de que una ficha de Ape Cuello llegue al Gobierno, hay sectores cercanos al gobierno que critican esa movida?



La verdad no es clara esa cercanía. Uno se remite a Efraín Cepeda y ve que la futura ministra no tiene que ver con el Partido Conservador. El mismo presidente que fue ratificado en esa colectividad salió a rechazar cualquier vínculo. Lo que hay que revisar es la hoja de vida de la ministra y si tiene los méritos. Cepeda es claro que no hay vínculo con el partido.

Se cuestiona que el gobierno esté negociando con pequeños sectores y no con los partidos. Se afirma que están rompiendo la institucionalidad...



Yo lo que veo es que hay unos partidos de gobierno que, por eso mismo, deben cogobernar. Así lo ha dicho el presidente Gustavo Petro: quien hace parte del gobierno gobierna. Con los partidos de oposición no puede tener ningún tipo de cargo. Es más por turno no pueden ocupar ningún cargo del gobierno. Es más, uno no entiende cómo cercanos al Centro Democrático y Cambio Radical siguen en el gobierno, deberían renunciar. La idea no es romper los partidos. Todo lo contrario: cogobernar con los que nos ayudaron a ganar. Lo único es que hay partidos de gobierno que tienen en sus filas a los más opositores. Hay una doble moral que debería cuestionarse.

¿Cómo está el relacionamiento del Pacto con el presidente Petro? Hay algunos que se quejan de falta de direccionamiento.



Normal, como siempre. Nos une la historia, relaciones de afecto y hacemos parte del mismo proyecto político. Tenemos claro para dónde vamos como proyecto político. Tenemos un plana nacional de desarrollo que es nuestra hoja de ruta y que entre todos aprobamos. Tenemos un programa con el que llegamos y tenemos que cumplirlo. Ese fue el que nos hizo ganar. El para dónde vamos está muy claro. Es nuestro ADN de proyecto político. La agenda legislativa está muy clara y son las reformas. Ahora, nos falta trazar de forma conjunta una estrategia legislativa. Tenemos que trabajarla y fortalecerla.

¿Por qué presentar una denuncia en contra del exfiscal Barbosa y la fiscal (e) Mancera?



Ahora mismo quién está facultado para adelantar las investigaciones al fiscal general es la Comisión de Acusaciones. Hay toda una serie de hechos bastante cuestionables. Son de público conocimiento como los fondos reservados de la Fiscalía. Lo que es más grave, es que los informes de prensa y pruebas reveladas muestran que Barbosa y Mancera tendrían conocimiento de lo que venía ocurriendo en el CTI. En su momento archivaron estas investigaciones y hay todo un dossier de pruebas que deben ser investigadas. La misma captura de 'Pacho Malo' muestra que deben investigarse las actuaciones de las cabezas de la Fiscalía. Hay posibles irregularidades en la administración de justicia en ese caso. Es grave con los niveles de criminalidad que la justicia no opere de manera oportuna.

¿Por qué en una de las denuncias que hizo ante la comisión habla de detrimento patrimonial?



Hay unos fondos reservados de la Fiscalía y parece, según denuncias de prensa, que hubo un aumento injustificado de esos dineros. Lo que se debe investigar es si parte de esos gastos realmente se usaron de forma adecuada o si fueron gastos innecesarios como remodelación de la vivienda del fiscal.

¿Su denuncia no termina siendo una nueva presión en todo tema de la elección de la nueva fiscal?



No entiendo por qué es una presión. Estamos hablando de cosas completamente diferentes. La Corte solo debe cumplir su deber legal. Lo otro es una serie de denuncias hechas por la prensa y que debe investigar la comisión de acusaciones.



