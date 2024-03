La insólita sesión del Senado en Martes Santo: ¿un aire para las reformas de Petro?

No se tenía registro de un Congreso de la República trabajando en Semana Santa. Pero este Martes Santo, 81 de 105 senadores llegaron hasta el Capitolio Nacional para participar de una insólita sesión.

Los pasillos de la casa del Legislativo, salvo los que están en inmediaciones del recinto del Senado, estaban desiertos, pues la Cámara, que aunque tiene varios proyecto por sacar adelante, sí descansó.

Plenaria del Senado este Martes Santo.

Desde la semana pasada un grupo de 49 congresistas le pidió a la mesa directiva de la corporación convocar a la plenaria en los dos días hábiles de esta semana para así avanzar en la discusión de la reforma pensional, que parece estar estancada de cara al inicio de su segundo de cuatro debates y que necesita, además de votos, tiempo. Si no está aprobada antes del 20 de junio, se hunde por falta de trámite.

Es por esta razón que 49 senadores liderados por María José Pizarro, del Pacto Histórico, pidieron trabajar esta Semana Santa -como les toca a millones de colombianos, argumentaron- para adelantar una sesión informal que fue aprobada por las mayorías del Senado y la cual pedía convocar a actores del sistema pensional, así como académicos, para que expusieran sus puntos de vista alrededor del proyecto.

Gloria Inés Ramírez tras victoria de la oposición en Senado.

Y aunque no se tenía expectativa sobre la acogida por parte de los legisladores para interrumpir la semana que tradicionalmente ha sido de vacaciones en el Congreso, lo cierto es que la mayoría de los parlamentarios -hubo ausencias, tanto del oficialismo como de la oposición- le respondieron al país.

Pero no solo fueron los parlamentarios. Representantes del gobierno del presidente Gustavo Petro también hicieron presencia en la jornada en la cual se escucharon por lo menos 20 intervenciones de representantes de organizaciones interesadas en la reforma pensional, así como a miembros de la academia.

Hasta el senado llegaron los ministros del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y Hacienda, Ricardo Bonilla. También asistieron Luis Carlos Reyes, director de la Dian, e Diego Cancino, viceministro del Interior.

Uno de los primeros en intervenir en la sesión informal, que cuando se aprobó fue considerada por el oficialismo como una maniobra dilatoria de la oposición para ganar tiempo e impedir el avance del proyecto, fue Fabio Arias, presidente de la CUT, quien dijo que si se hunde la reforma pensional se estaría frustrando una aspiración de las inmensas mayorías de los colombianos que estuvieron en el estallido social y en la elección de Gustavo Petro como jefe de Estado.

Pero también hubo espacio para la academia. Por ejemplo, Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olózaga, aseveró que rechazan "las soluciones conformistas y cortoplacistas que prometen alivios temporales, pero heredan deudas a las futuras generaciones”.

Solo si hay voluntad de parte de los senadores de la Comisión VII tendremos la oportunidad de construir sobre un texto de reforma de la salud que proteja los derechos fundamentales,

Olivar Pardo, Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, dijo, por su parte, que "la reforma es urgente, no sólo por temas de sostenibilidad, sino de justicia, entre más nos demoremos en aprobar una reforma pensional, prolongaremos más esas injusticias".

Pasadas las 3 de la tarde, y luego de almorzar hamburguesa, la sesión concluyó y el presidente Iván Name convocó a los senadores para el siguiente lunes 1.° de abril.

¿La sesión del Martes Santo fue un aire para la reformas?

Si bien la reforma pensional ganó un día, ya que en el calendario no estaba previsto sesionar en Semana Santa, lo cierto es que sigue enredada y no parece tener una solución a la vista.

Se espera que el lunes, después de un mes de sesiones marcadas por el levantamiento del quorum en la votación de los impedimentos, la plenaria del Senado vote las ponencias del proyecto. Hay cuatro propuestas sobre la mesa: dos de archivo, la oficial y la alternativa. Pero ninguna tiene las mayorías para avanzar y será voto a voto donde se medirán las fuerzas.

La reforma de la salud, por su parte, sigue virtualmente hundida. Aunque este Martes Santo el senador Fabián Díaz presentó su ponencia alternativa , que podría ser una salida para salvar el proyecto que hoy tiene nueve de 14 votos en contra en la Comisión VII del Senado para su tercer debate, esta no fue bien recibida y solo contaría, por ahora, con los votos del Pacto Histórico (4) y el de Díaz.

Fabián Díaz, senador de la Alianza Verde.

"Solo si hay voluntad de parte de los senadores de la Comisión VII tendremos la oportunidad de construir sobre un texto de reforma de la salud que proteja los derechos fundamentales, garantice el acceso a la salud y atención a los usuarios de manera oportuna y con calidad. Daremos el debate", dijo la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, quien preside esa célula legislativa.

Esa reforma, según manifestó la parlamentaria, será agendada el martes 2 de marzo y una vez se voten los impedimentos, se pase a las ponencias.

Las reformas, entonces, no tienen hoy un panorama favorable y los movimientos del Gobierno para intentar salvarlas no han resultado. Por eso, desde la Casa de Nariño no descansarán esta semana y buscarán a los parlamentarios que hoy tienen en sus manos las reformas sociales para intentar, con cuenta gotas, salvar apoyos para las iniciativas.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA

