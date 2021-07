La historia de cómo el próximo presidente del Congreso fue desahuciado

Si las cuentas no fallan y los partidos políticos cumplen los acuerdos establecidos, el senador conservador Juan Diego Gómez será elegido este martes como nuevo presidente del Congreso, luego de varios años de haber superado una impactante historia que comprometió severamente su salud.



Tal y como lo contó EL TIEMPO en marzo de 2013, Gómez protagonizó varios meses de afectaciones médicas que llevaron, incluso, a que sus familiares le aplicaran varias veces los saltos oleos ya que los médicos lo dieron por desahuciado.



La historia del congresista, quien hoy en día tiene 44 años, es digna del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Todo comenzó el primero de febrero del 2008, cuando Gómez fue sometido a una cirugía de bariátrica (operación para bajar de peso) en una clínica de El Poblado, en el área metropolitana de Medellín.



“Estaba pesando 127 kilos. Me hicieron los exámenes pertinentes y el proceso definido para este tipo de cirugía y me operaron y al parecer hubo alguna complicación y una semana después contraje una peritonitis y empezaron una serie de dificultades que terminaron con una hospitalización cercana a nueve meses y año y medio de incapacidad laboral”, le contó Gómez a este diario en marzo de 2013.

La gravedad de sus dolencias, entre las cuales había afectación del pulmón, abscesos abdominales y desnutrición severa, llevaron a los médicos a comunicarle a su familia que la vida del entonces diputado de Antioquia se apagaba sin que hubiera procedimientos médicos de los cuales pudieran echar mano para evitarlo.



Gómez, quien en el momento del incidente médico tenía apenas 31 años, cuenta que los especialistas les dijeron a sus parientes que si eran piadosos y creyentes “arreglaran” porque médicamente ya no había nada que ellos pudieran hacer.



Atrás iba quedando la corta vida del político, en la cual había un hijo que en ese momento tenía cuatro años de edad y que no era plenamente consciente del tortuoso camino que estaba transitando su padre.



También los años de infancia de Gómez en la población de Santuario (Antioquia), pegando afiches y doblando votos en las campañas de su tío, el excongresista conservador Pedro Jiménez Salazar.



“Durante la enfermedad recibí la visita de varios sacerdotes cercanos a la familia y amigos que había conocido en medio de mi trabajo y mi labor política”, relató el congresista, quien agregó que en un año y medio que duró postrado en cama recibió los santos óleos en tres ocasiones, todas motivadas por sus parientes, ya que casi siempre estaba en estado de inconsciencia.

La recuperación

Una mañana de febrero del 2009, luego de un año de padecimientos, Gómez recibió en su casa de Medellín al médico que lo auscultaba diariamente y al sacerdote que le aplicaría el sacramento por tercera vez.



Entonces fue que surgió su necesidad de acercarse a Dios. “A partir de ahí fue que se produjo un milagro y eso también ha hecho que haya cambiado muchísimo mi vida y me haya convertido en un hombre muy piadoso y doy mi testimonio en muchas partes porque es una situación bien linda e interesante”, dijo.

Tal vez por obra divina, Gómez se puso en manos de un equipo de 25 especialistas en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en la capital paisa, en donde -dice él- “realmente se inició el tratamiento”.



Internistas, hematólogos y neumólogos, entre otros, se encargaron de que en las semanas siguientes la salud del congresista comenzara a mejorar y sus parientes recuperaran la esperanza que habían perdido meses atrás.

La instalación del Congreso está prevista para este martes a las 8:00 de la mañana. Luego sería la elección de Juan Diego Gómez como su presidente. Foto: Diego Caucayo

“Mi familia es muy espiritual y muy católica y yo también he sido muy creyente, pero en ese momento me encontraba un poco alejado de Dios. Todo esto me sirvió para acercarme muchísimo más a Él y entender que definitivamente hay un ser supremo y es de la mano de Él que pasan muchísimas cosas", reflexionó Gómez en marzo de 2013.



Luego de su recuperación, renunció a la Asamblea de Antioquia y aunque pensó en alejarse de la política para dedicarse a su hijo, que en ese momento ya tenía 5 años, su círculo político lo convenció de aspirar a la Cámara de Representantes, para la cual obtuvo 27.412 votos en las elecciones de marzo del 2010.



Y para el actual periodo en el Senado, Gómez obtuvo 74.243 votos, según información de la Registraduría Nacional.



Aunque hasta el momento su elección como próximo presidente del Congreso parece inminente, habrá que esperar hasta que esta se produzca.

