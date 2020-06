Si hay alguien que haya luchado intensamente en los últimos años para defender a los niños de las agresiones sexuales es Yohana Jiménez, la hija de la fallecida congresista Gilma Jiménez, y quien recogió sus banderas en esta lucha.



En diálogo con EL TIEMPO, Yohana habló sobre la reforma constitucional que permitiría que, en casos excepcionales, se aplique la cadena perpetua para los violadores de menores y que cumplirá su último debate en el Senado, la próxima semana. “Estamos más cerca que nunca”, afirmó.

¿Cómo ha visto la evolución del debate sobre la cadena perpetua?



Después de trece años de lucha hoy estamos más cerca que nunca. Estamos a un solo paso de lograr la ley Gilma Jiménez, la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Llegar tan lejos significa que está existiendo voluntad política de los congresistas con esta iniciativa, lo que le hacía falta en el pasado. Nos queda poco tiempo. Antes del 20 de junio tenemos que lograr que este proyecto sea aprobado para que sea una realidad.



¿Qué opina de que la cadena perpetua, como se ha aprobado hasta ahora, vaya a ser una pena excepcional?



Lo que tiene que pasar con estos delincuentes es que, como llaman los abogados, cometan un concurso de delitos para poder sumar la condena y llegue a los 60 años. La excepcionalidad en la prisión perpetua yo la entiendo como esos casos en los que el país se estremece por la violencia atroz contra nuestros niños y esto sucede más de lo que nos enteramos. Son casos como el del asqueroso, hampón de Rafael Uribe Noguera, el asesino y violador de nuestra pequeña Génesis Rua, el de Sarita Salazar en el Tolima, en fin, este tipo de casos son los que tienen que terminar en una prisión perpetua.



¿Comparte que exista esa excepcionalidad?



Desde el legado de Gilma Jiménez nosotros esperamos que el delito más atroz que existe en la humanidad, como es el acceso carnal violento contra nuestros niños, y que cobra la integridad de miles de ellos cada año sea castigado con prisión perpetua, porque los daños son irreparables. Creo que sí haría proporcionalidad si hay una cadena perpetua contra estos violadores y, por supuesto, a quien asesine un niño. Más que no queramos que salgan, es para proteger a los niños.

Yohana Jiménez, hija de Gilma Jiménez, quien recogió las banderas de su madre en la defensa de los niños. Foto: Cortesía Yohana Jiménez

¿Cómo califica las voces contrarias a la posibilidad de aplicar este castigo?



Nosotros llevamos más de una década escuchando los mismos argumentos para decirle no a la prisión perpetua y de los mismos opositores. No son todos, pero sí es la mayoría de la izquierda que se opone a que existan penas ejemplarizantes y que, como lo dice la Constitución, la prevalencia de los niños se haga valer, sea una realidad. Cada argumento de ellos tiene una respuesta.



Hay quienes dicen que una pena de 60 años, como se ha aplicado en algunos casos, es suficiente, ¿usted qué dice?



Que las condenas reales que se han impuesto durante más de una década han demostrado que no es cierto que existan esos 60 años, porque para que den esa pena tienen que hacerles de todo a nuestros niños para que, sumado cada delito, den ese número de años. Y ni siquiera así se cumple y el caso claro es el de Rafael Uribe Noguera, quien después de secuestrar, violar, torturar y asesinar a nuestra pequeña Yuliana Samboní no lo condenaron a 60 años de prisión. ¿Que la prisión la perpetua no es la solución?, no, no lo es, pero sí es el principio del fin de la violencia que sufren los niños. La meta de este legado es lograr que el Colombia, algún día, no vuelvan a violar ni asesinar a un solo niño y para lograrlo tenemos que hacer absolutamente todo, sin vacilaciones y sin ahorrar esfuerzos.

Después de trece años de lucha hoy estamos más cerca que nunca. Estamos a un solo paso de lograr la ley Gilma Jiménez, la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños

¿Cómo espera que sea el último debate a este proyecto, la próxima semana?



Esperaría un Senado jugado con los niños de Colombia, que entienda que este es el camino para enfrentar a quienes les hacen tanto daño a los niños. Yo les solicito a los senadores que entiendan y nos dejen a cientos de defensores de los pequeños que queremos dar esos pasos y grandes cambios que podamos defender contra todos a nuestros niños. Les diría que, por favor, no obstaculicen más una iniciativa que no daña absolutamente a nadie, lo que busca es una verdadera justicia para los niños, garantía de que quien viole y asesine a un niño no pueda volver a hacerlo. Yo sé que va a ser un debate muy complejo, va a tener obstáculos. Esperaría que no haya esas jugaditas perversas alrededor de querer enredar el debate.



¿Qué tan cruel es el panorama de la violencia sexual contra los menores?



El panorama es absolutamente escalofriante. La verdad me aterro cuando hablamos de estas cifras. Cada día son violados más de 60 niños, por Dios, y sé que esa cifra, que es escandalosa, es aterradora y refleja la atrocidad contra nuestros niños, es mucho más alta, porque sabemos que la denuncia en Colombia es demasiado baja.

POLÍTICA

