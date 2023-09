Con 3.004 candidatos propios y alrededor de 600 en coalición, La Fuerza de la Paz se medirá el 29 de octubre a su primera contienda electoral y su apuesta es obtener un millón de votos en todo el país.



Este partido, que nació en febrero de la mano del entonces presidente del Congreso, el senador Roy Barreras –hoy embajador de Colombia en Londres–, se presenta como una alternativa de centro, aunque hace parte de la coalición del Pacto Histórico.



(En contexto: ¿Qué tanta influencia tiene el santismo en el partido político de Roy Barreras?)

“Construiremos desde la moderación, la sensatez y el equilibrio para hacer las reformas viables. Y que no se equivoquen los contradictores y quienes le apuestan al fracaso del gobierno Petro. Eso no va a suceder. ¡Hay con quien sacar estas reformas adelante! Yo creo en las instituciones y hay que respetarlas. Y vamos a escuchar a quienes nunca han sido oídos. Tenemos la obligación de escuchar el reclamo popular, pero también a las instituciones que tienen todo por aportar”, afirmó Barreras en su momento.



(Lea: Cristo tras alianza con Galán: Es necesario que los bogotanos no sigamos en esta pelea)

Facebook Twitter Linkedin

Roy Bareras durante el lanzamiento de su partido La Fuerza de la Paz. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Si bien cuando se lanzó la colectividad que obtuvo su personería jurídica en febrero había bastante expectativa sobre si figuras del centro podrían aspirar con ellos –se le hicieron varios guiños a Rodrigo Lara, candidato a la Alcaldía de Bogotá–, finalmente no hay nombres de impacto que lleven las banderas del partido de Roy Barreras, quien no puede participar en política por ser funcionario público. Él dejó esta agrupación en manos de Ricardo Castro Iragorri, quien es el presidente.



Se intepreta que la salida de Barreras pudo haber desdibujado un poco la fuerza con la que arrancó el partido. Hoy sus principales apuestas son en alianzas con otros partidos.



(En otras noticias: ‘No se necesita una reforma para darles subsidio a los adultos mayores’: David Luna)



“Él ha sido la persona que ha construido durante varios años en el Congreso esa plataforma ideológica sobre la cual nosotros trabajamos. Si bien él hoy tiene que estar apartado, todas esas líneas programáticas que ha construido en años trabajando en la política colombiana son las bases sobre las cuales nuestros candidatos invitan a los colombianos a votar”, aseguró el presidente.



Coavalan a 21 candidatos a gobernación y tienen seis propios. Además, dice que van por 300 alcaldías, 113 curules en asambleas y más de 2.600 en concejos municipales.



“Somos una opción de centro. Somos el principal partido nuevo que más candidaturas avaló. Nuestra invitación es a que nos acompañen para lograr consolidarnos como un partido de centro y poder seguir influyendo en la política nacional para ir hacia un país donde todos podamos tener las condiciones básicas para podernos desarrollar”, aseveró Castro Iragorri.



(Lo invitamos a leer: ¿Cómo le irá al Pacto Histórico en las elecciones regionales de octubre?)

Facebook Twitter Linkedin

Dilian Francisca Toro renunció este martes a la dirección del Partido de la U. Foto: César Melgarejo

Aunque el presidente del partido asegura que no hay un pronóstico sobre cuántas alcaldías, gobernaciones y curules en corporaciones públicas van a obtener, reconoció que la principal apuesta está en el Pacífico, donde aspiran quedarse con cuatro gobernaciones.



Una de las principales apuestas es Dilian Francisca Toro, quien aspira por el partido de ‘la U’ pero tiene el coaval de La Fuerza de la Paz.



(Otra noticia de elecciones: ‘Aplazar las elecciones no debería ponerse sobre la mesa’, dice la directora de la MOE)



Precisamente el objetivo de la colectividad es obtener dos curules en la Asamblea del Valle del Cauca y dos para el Concejo de Cali.

Facebook Twitter Linkedin

Candidatos a la Alcaldía de Cali. Foto: Particular

En cuanto a la contienda electoral en la capital del Valle, Castro aseguró que aún están evaluando a cuál candidato cuyo programa de gobierno se ajuste a la ideología del partido para anunciar su apoyo.



En el partido hay bastante expectativa en las regionales, ya que esta será una manera de medir las fuerzas y así comenzar a preparar las legislativas y presidenciales del 2026.



“El mayor reto de la Fuerza de la Paz es no defraudar el cambio social. La sociedad colombiana necesita soluciones y nosotros sabemos construirlas. El pueblo está representado en este momento del lado de la paz que defendemos todos y a eso le apostamos en La Fuerza de la Paz. Tenemos la responsabilidad de ser la voz del centro que escuche las necesidades de todo el país”, afirmó Barreras en marzo durante la presentación de la colectividad.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA