La frenada que le pegó secretaria de una comisión a un congresista

Las sesiones virtuales del Congreso han dado para todo tipo de situaciones que han llamado la atención, pero pocos hechos han causado tanta controversia como lo sucedido este lunes en la Comisión Tercera de la Cámara.

El hecho sucedió cuando la secretaria de la Comisión, Elizabeth, Martínez hacía el llamado a lista. Por transparencia, los congresista cuando atienden el llamado deben encender la cámara para que se les pueda ver y certificar su presencia en la sesión.



Al hacer el llamado al representante Carlos Mario Farelo Daza, la secretaria de la comisión evidenció que el congresista tenía la cámara apagada, por lo que procedió a solicitarle que encienda la Cámara.

'Si quiere le tiro un besito para que me vea '



Así le dijo el congresista Carlos Mario Farelo a la secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, Elizabeth Martínez 👇 pic.twitter.com/Ra5z0wmApe — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) May 5, 2020

A lo que el legislador respondió: "Yo la tengo... no sé ¿Le tiro un besito para ver si me ve?".



La secretaria, visiblmente incómoda le respondió: "No sé, doctor. Eso no es legal". Y continuó con el llamado a lista.



