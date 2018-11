20 años después se desata debate sobre lo sucedido en Mitú

Dos décadas después de la llamada Toma de Mitú, considerado uno de los peores episodios de la guerra, en el que miembros de las Farc atacaron está población del Vaupés, el representante Luis Alberto Albán, quien fue miembro de esa guerrilla aseguró que lo ocurrido allí "no fue una masacre sino un combate"

Hace exactamente 20 años, 1.500 hombres de las Farc acorralaron a 120 policías en la estación de Mitú en enfrentamientos que dejaron alrededor de 150 personas muertas, entre uniformados, guerrilleros y civiles.

No sigamos estigmatizando, lo que sucedió en Mitú no fue ninguna toma ni ninguna masacre, eso fue un combate FACEBOOK

TWITTER

"No sigamos estigmatizando, lo que sucedió en Mitú no fue ninguna toma ni ninguna masacre, eso fue un combate", manifestó Albán.



El pronunciamiento de inmediato generó la reacción de los demás representantes, quienes pidieron "no desconocer hechos históricos ".



"Nosotros queremos construir paz hacia futuro , pero no podemos desconocer hechos históricos que enlutaron al país", manifestó el representante de Centro Democrático Samuel Hoyos, presidente de la Comisión Primera de Cámara.

Entonces el caso de los 17 policías que murieron, los 11 civiles que sacaron de sus residencias y dirigentes políticos que fueron fusilados en la vía pública ¿no es una masacre? FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el general (r) Luis Mendieta quien era el comandante de la Policía en Mitú cuando se dió la toma, señaló que "las Farc en Mitú cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, el delito del secuestro y la toma de rehenes. Entonces el caso de los 17 policías que murieron, los 11 civiles que sacaron de sus residencias y dirigentes políticos que fueron fusilados en la vía pública ¿no es una masacre?"

POLÍTICA