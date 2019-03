Esta es la estrategia de tres congresistas para mediar en la Minga

El tema de las protestas indígenas en el suroccidente del país, las cuales ya completan tres semanas, se tomó el Congreso y tiene a tres congresistas liderando una estrategia para que las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las comunidades salgan del punto muerto en el que están.

Somos un pueblo digno, alzados en bastones con la fuerza de la resistencia civil https://t.co/Xwnv8RO5hH pic.twitter.com/imiXhlNN4P — CRIC Colombia Cauca (@CRIC_Cauca) 28 de marzo de 2019

Los indígenas del Cauca protestan, entre otras razones, por los incumplimientos de varios gobiernos a las promesas que les han hecho durante varios años y, para hacerse sentir, bloquearon una parte de la vía Panamericana, lo que ha generado traumatismos no solo en ese departamento, sino también en Nariño y en el Valle, principalmente.



Este miércoles en la tarde, en un hecho que ha sido catalogado por expertos como “histórico”, un grupo de al menos 30 congresistas se levantó de sus curules en Senado y Cámara, desarmó el quórum en las plenarias de ambas corporaciones y se dirigió –sin cita previa- a la Casa de Nariño con la intención de dialogar con el presidente Iván Duque sobre esta problemática, que tiene incomunicados a habitantes de Cauca, Nariño y Valle, especialmente.

En esa comitiva había legisladores de estos departamentos y también de otros sitios de Colombia quienes, aunque no han sufrido las consecuencias de los bloqueos, querían solidarizarse con sus colegas del suroccidente del país.



Aunque el final el grupo se dividió y no fue posible que todos accedieran a la casa presidencial para entrevistarse con el mandatario, EL TIEMPO supo que tres congresistas vienen trabajando de manera discreta en un acercamiento entre las partes y el avance de las negociaciones.



Luis Fernando Velasco, caucano y del Partido Liberal, Alexánder López, valluno y del Polo, y Feliciano Valencia, elegido al Senado por las comunidades indígenas, han elaborado una cuidadosa estrategia que está desarrollándose este jueves en tierras del Cauca y Nariño.



Los tres senadores son conscientes de que aunque los diálogos entre el Gobierno Nacional y los líderes de las protestas existen, hasta el momento, no han llegado a nada, lo que se evidencia en que no se han abordado los temas de fondo de la protesta ni hay acuerdos entre las partes.

Un grupo de al menos 30 congresistas se dirigieron esta tarde, sin cita previa al Palacio de Nariño, buscándo hablar con el Presidente y mediar para lograr una solución pronta a la protesta indígena del Cauca. pic.twitter.com/hKbq4R5XGw — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) 27 de marzo de 2019

Para los tres legisladores, la desconfianza mutua es muy grande y hasta que esta no se supere será muy difícil que las negociaciones avancen y se llegue a acuerdos.



Por ello, la idea de ellos tres es conversar con las dos partes, por separado, para presentarles una propuesta que permita desbloquear las negociaciones.



Una de las cosas que tienen claras estos tres congresistas es que no se trata de apoyar las vías de hecho que están aplicando las comunidades étnicas, como el cierre de la vía Panamericana, sino de flexibilizar las posiciones de los indígenas y del Gobierno para que se sienten a negociar.



En este sentido, Alexánder López y Feliciano Valencia tienen la misión de mantener viva la comunicación con los líderes indígenas que impulsan la protesta y este jueves se están dirigiendo a los puntos de la protesta para conversar con ellos y buscar un punto de acuerdo.



Entre tanto, Luis Fernando Velasco es el encargado de mantener viva la comunicación con el presidente Duque y buscar que su posición también se flexibilice y haya un acercamiento con los indígenas.

El fondo de la propuesta es que los indígenas levanten los bloqueos y que Duque flexibilice su posición y converse con estas comunidades.



Los tres son conscientes que no han logrado avanzar mucho en su propósito, pero este jueves esperan seguir manteniendo abiertos estos canales de comunicación -con los indígenas y con el Gobierno- y que la Minga tenga soluciones prontas y regrese la normalidad al suroccidente del país.



