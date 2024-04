La estrategia con la que el gobierno intentará revivir la reforma de la salud en el Congreso

El Gobierno Nacional aún no da el brazo a torcer en el Congreso con la reforma de la salud. Desde el momento en que se votó con nueve votos a favor el archivo del proyecto en la Comisión VII del Senado, en el Ejecutivo y la bancada oficialista se empezaron a mover para revivir la iniciativa.

La última 'carta' a la que se aferra el Gobierno para mantener viva la discusión de la iniciativa es el recurso de apelación que fue presentado por el senador Wilson Arias. Según el congresista del Pacto Histórico, apoyado por otros miembros de la bancada, varios integrantes de la Comisión VII que hundieron la reforma habrían votado en medio de un conflicto de interés, pues son señalados de recibir financiamiento de las EPS o sus dueños.

El recurso de apelación se le presentó el 3 de abril al presidente del Senado Iván Name y el cual debe ser resuelto por la plenaria, previa designación de una comisión accidental y, en caso de que prospere, la presidencia de la corporación debe remitir el proyecto a otra comisión constitucional para que surta el trámite en primer debate.

Ahora bien, los antecedentes no invitan al optimismo, pues nunca en la historia del legislativo se ha dado marcha atrás a la decisión de una de sus células. Sin embargo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, expresó que mientras la ley lo permita, insistirán en esa vía.

"Es una posibilidad que contempla la Constitución y la ley. Que no haya ocurrido no significa que legalmente no se pueda explorar ese camino", dijo Velasco en Blu Radio, y además confesó que desde hace días comenzó a entablar conversaciones con los senadores de la Comisión VII agarrado del reconocimiento que hizo la mayoría sobre la necesidad de reformar el sistema.

"Voy a explicarlo hipotéticamente: se apela el proyecto, se crea una comisión que define el señor presidente del Senado y esa comisión presenta un informe a la plenaria el cual no es de obligatorio acogimiento porque quien toma en últimas la decisión es la plenaria y si vota mayoritariamente que acepta la apelación, este proyecto va a otra comisión y se inicia el debate", explicó Velasco.

El articulo del reglamento del Congreso que podría darle esta última vida al proyecto más importante en la agenda del gobierno -y que se ha gastado más de un año de trámite- es el 166. Este dictamina que "negado un proyecto en su totalidad o negado indefinidamente, cualquier miembro de la Comisión o el autor del mismo, el Gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular, podrán apelar la decisión ante la plenaria de la respectiva Cámara".

Así, mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anuncia que se expedirán ocho decretos para reorganizar el sistema, el Gobierno persistirá en su batalla en el Congreso para que la transformación de la salud sea una política nacional.

