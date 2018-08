Elección de contralor movió la cúpula del poder político

Esta semana, los hilos del poder se movieron por todo lo alto alrededor de la elección del nuevo contralor general de la República, posición que Felipe Córdoba ya tiene asegurada.



Córdoba se sometió a los exámenes y a la evaluación de su hoja de vida que adelantó la Universidad Industrial de Santander (UIS), y fue uno de los mejor calificados: obtuvo el tercer puesto. Luego, en el filtro que la comisión accidental del Senado de la República hizo para escoger a los diez finalistas, fue segundo.

El proceso de elección del nuevo contralor hizo que el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, dejara a un lado sus diferencias con el exmandatario liberal César Gaviria y lo llamara, después de ocho años de no cruzar palabra, en busca de su ayuda. También hizo que el expresidente Andrés Pastrana (conservador), luego de reunirse con Uribe y Gaviria, expresara: “Hemos pasado de la confrontación a la reconciliación”.



Los tres exmandatarios, quienes han sido aliados o enemigos según las circunstancias, depusieron sus contradicciones para sentarse a manteles en busca de un acuerdo sobre la elección del contralor, entre otros asuntos.



La coyuntura también metió al baile al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que había permanecido al margen de los hechos públicos desde su derrota en la elección presidencial, pero esta semana fue a la Casa de Nariño para hablar con el presidente Iván Duque, y luego se sentó con Uribe y Gaviria.

Duque, neutral

El propio presidente recibió a los partidos políticos más cercanos, jefes incluidos, para decirles que no está interesado en interferir en la elección de la persona que controlará fiscalmente a su administración. “Desde el Gobierno no tenemos candidato ni vamos a inclinar la balanza para ningún lado, porque somos respetuosos de cómo se deben manejar las instituciones”, dijo.



“En buena hora el presidente Duque no ha intervenido en elección de contralor, ni podía hacerlo ni podíamos pedirle que lo hiciera porque tenemos que honrar lo dicho en campaña contra el clientelismo”, celebró Uribe en su Twitter. Es la primera vez en décadas que el presidente de la República no interviene en la elección de su fiscalizador.



Antes de la reforma al equilibrio de poderes, en 2015, el Congreso elegía al contralor a partir de una terna presentada por las altas cortes, y el presidente, si bien no intervenía directamente, le daba un guiño a su candidato predilecto.



También es claro que Duque no respaldó los intereses de su partido. El nombre de Felipe Córdoba, quien fue vicecontralor general, auditor general y ahora director ejecutivo de la Federación de Departamentos, fue tomando fuerza dentro de la mayoría de los partidos y dejó rezagado en la competencia a José Félix Lafaurie, quien llegó a ser considerado la carta principal del uribismo para esa posición.



Los primeros en acoger el nombre de Córdoba fueron los liberales. Luego se conoció el respaldo de Cambio Radical y ‘la U’, lo cual desequilibró la balanza en contra del candidato uribista.





Uno de los derrotados en esta puja política fue José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.



Hasta último momento, el expresidente Uribe intentó que los demás sectores políticos admitieran, siquiera, escrutar el nombre de Lafaurie para contralor.



Consciente de la ocurrencia de “un hecho político”, Uribe informó de la situación a su bancada en el Congreso y el viernes, después de examinar la situación, se aprestaba apoyar a Córdoba.



Los conservadores, bajo la batuta del expresidente Andrés Pastrana, echaron para atrás la decisión de respaldar a Wilson Ruiz y dieron su apoyo a Córdoba. “Tras reflexiones internas y consultas lideradas por el expresidente Andrés Pastrana, el Partido Conservador ha decidido dar su apoyo a Carlos Felipe Córdoba en su aspiración a ser contralor general de la República”, hizo saber la colectividad el viernes en la tarde.

Tras superar el proceso de valoración académica de los candidatos, que se realizó por primera vez, por mandato de ley, y la dura confrontación de los partidos políticos, Córdoba llegará mañana a su elección en el Congreso pleno con un amplio consenso sobre su nombre. Queda por resolver el voto de la oposición, que en Senado y Cámara reúne 49 votos. EL TIEMPO pudo establecer que Córdoba tiene seguidores en las filas ‘verdes’.



El senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, dijo que su partido por ahora se declara con una victoria parcial, al “lograr que Lafaurie esté fuera de la carrera”.

Lecciones que quedaron

Las idas y venidas de esta semana dejaron varias lecturas de lo que puede ser la dinámica política a partir de la elección del contralor. Primero, llevó a que varios de los partidos definieran su postura frente al Gobierno, como lo demanda el Estatuto de Oposición. Cambio Radical y ‘la U’ anunciaron que se declararán independientes.



EL TIEMPO supo que los liberales preparan una declaración en ese mismo sentido.

El fracaso del uribismo a la hora de imponer contralor le deja claro que no va a tener aliados seguros para todos sus proyectos. Duque, fiel a su palabra, se abstuvo de hacer un guiño en favor de un candidato de su partido, o de uno de sus afectos, como hasta ahora era tradición.



Y, finalmente, quedó claro que Vargas Lleras sigue jugando en el ajedrez del poder.



