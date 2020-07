La columna de Daniel Coronell que enreda al senador Eduardo Pulgar

El periodista Daniel Coronell en su columna de este domingo, a través de la página losdanieles.com, denunció que el senador de ‘la U’ Eduardo Pulgar le ofreció a un juez conseguirle un soborno para que decidiera a favor de unos patrocinadores suyos.



De acuerdo con el columnista, el legislador “fue a hacer la vuelta para favorecer a su amigo Luis Fernando Acosta Osío, el líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano”

La columna señala que Andrés Rodríguez Cáez, nombrado provisionalmente como juez primero promiscuo municipal de Usiacurí, Atlántico, en el en el 2017 fue invitado por el alcalde Ronald Padilla, a conocer a su jefe político Eduardo Pulgar.



(Puede leer: El futuro del Congreso se mantiene en incertidumbre)



El encuentro se dio en el apartamento del senador en Barranquilla, pero el juez la grabó.



Según la publicación, Pulgar le explicó al juez el motivo de la invitación: “No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad… Esto es un negocio (…) Es más, los manes me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy; pero lo ideal es que no vayan a decir nada”.



“Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen pa ver si me pueden ayudar hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: pa esta jugada vale tanto y vamos pa’lante. Así de sencillo”, agrega.



(En otras noticias: ¿Qué cambia y qué sigue igual en Bogotá a partir del lunes?)

De acuerdo con la denuncia, Pulgar estaba tan confiado que, incluso, sugirió el monto que el juez debería cobrar por la decisión: “Si los manes son juiciosos. Si yo le digo: hey doc esta vaina vale 200 barras. Él me dice: ¿a qué horas y dónde?. Así, pa' hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos”.



Destaca que el juez no aceptó los ofrecimientos de Pulgar y que el caso fue puesto en conocimiento de un fiscal de turno, pero que no hay proceso abierto en ninguna parte. Y que Rodríguez ya no es juez.

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET