Luego de la denuncia que este lunes hizo el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández, en la que señaló a John Jairo Uribe, quien hasta ayer trabajaba en el Canal del Congreso, de haber acosado y abusado sexualmente de algunos de sus colaboradores, aparecieron varias fotos en las que posa al lado del actual presidente del Senado, Roy Barreras.



Y es que horas después de que se conocieran las denuncias, fue el mismo Roy Barreras, a través de un comunicado, quien reconoció que Uribe hizo parte del equipo de prensa del partido de la U durante más de una década y que allí, hizo parte de todas las campañas parlamentarias y presidenciales.



"Desde entonces, lo hemos conocido en plano estrictamente profesional y laboral y nunca escuchamos de comportamientos deleznables como éstos, pero reiteramos que será la Fiscalía General la que investigue estas serias denuncias", señaló.



No obstante, el abogado Daniel Briceño, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer varias fotografías en donde, según él, se evidenciaría la amistad entre ambos.



Además, publicó varios pantallazos en donde se expondría que Uribe hizo parte de la UTL -Unidad de Trabajo Legislativo- de Barreras.

John Jairo Uribe, productor del Canal del Congreso. Foto: Captura de video Jota Pe Hernández

Asimismo, aparece en varias fotografías durante la campaña del presidente Gustavo Petro, etapa en la que habría hecho parte del equipo de comunicaciones del Pacto Histórico.



Hay que recordar que en un documento, firmado por Astrid Salamanca Rahin, directora general del Senado, desde la corporación indicaron que Uribe no es funcionario del Congreso, pues el manejo del canal está tercerizado e hicieron un llamado a que más víctimas denuncien.



Asimismo, indica que se compulsarán copias a la Fiscalía y se contactará a las víctimas, según el protocolo que adoptó el Congreso, para la prevención frente a conductas de violencia sexual.

El Senador @JotaPeHernandez denunció al señor JHON JAIRO URIBE por acoso sexual y hurto de salarios en el Congreso. Este señor es amigo íntimo del Senador Roy Barreras y fue miembro de su UTL. También estuvo con el Pacto Histórico y el Presidente en campaña.



Las denuncias

El caso, que ya está en manos de la Fiscalía, se conoció gracias al testimonio de tres de las víctimas -dos hombres y una mujer- los cuales fueron recopilados por el senador Hernández y su equipo de trabajo.



"Él siempre trata de drogarlo a uno, de traerle toda la droga para que después de drogado, uno ceda a las peticiones de él", narró Daniel Sepúlveda, una de las víctimas, al senador.



"Si uno no le accede voluntariamente, siempre él pues le brinda a uno trago, droga. Él droga a la gente para poderla acceder... hay muchos casos", contó otra de las víctimas, quien prefirió no revelar su nombre, y agregó que "si uno no se deja acceder, entonces él se enfurece. Él cree que porque le dio un trabajo a uno, uno tiene que dejarse acceder, entonces lo droga, le echa droga a uno, una pepa que le relaje el cuerpo, que lo deje totalmente vulnerable".



De igual forma, este exfuncionario es señalado de pedirles a estas personas una suma considerable de su sueldo. "Si uno ganaba 4 millones, tocaba darle dos", relatan.

REDACCIÓN POLÍTICA

