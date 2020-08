Congresistas piden 'cambios de fondo' en Minciencias

Más de 30 senadores de los partidos Centro Democrático, Conservador, de 'la U', Mira, Liberal y Cambio Radical, entre los que se encuentra Arturo Char, presidente de la coporación, firmaron una constancia en la que piden que se "adopten cambios de fondo dentro del direccionamiento" del ministerio de Ciencia, que dirige Mabel Gisela Torres.



En esta expresaron su preocupación por la intervención del contralor general frente al tema de los laboratorios promovidos por este ministerio y frente a las “alertas sobre estos proyectos y los recursos provenientes del Sistema General de Regalías”.

Ministra de ciencia, Mábel Torres. Foto: Minciencias

"Señor Presidente Iván Duque Márquez: De la manera más comedida y respetuosa - en nombre de varios congresistas que le apostamos a la creación y puesta en marcha del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - consideramos que es el momento de hacer un balance de lo que viene ocurriendo, para que por el bien del país se adopten cambios de fondo dentro del direccionamiento de ese Ministerio, de tal forma que en sus dos últimos años de gestión podamos lograr el protagonismo que Colombia se merece - en lo que hace referencia a la ciencia, la tecnología y la innovación - y hacer realidad ese sueño que usted expresó el día de su elección como Presidente de la República", señala el documento.



Según los firmantes, es un problema que "la aplicación de la normatividad para la atención de la emergencia en proyectos, que estarán al servicio del sistema de salud, será solo hasta el segundo semestre de 2021".



Los firmantes agregan que se "prevé un estancamiento del coronavirus en el país entre febrero y junio del 2021, sin embargo, estos proyectos de laboratorios se esperan estén listos para julio de 2021, de tal suerte que los laboratorios no estarían cumpliendo con la finalidad de atender la pandemia".



De este modo, los parlamentarios se preguntan ¿por qué tramitar a través de la normatividad de la emergencia proyectos de ciencia y tecnología que no contribuyen a la atención oportuna de la crisis? ¿acaso no era mejor apropiar esos recursos - en el marco de los decretos de la emergencia - en programas que atendieran inmediatamente la emergencia?

