La Cámara de Representantes lleva un mes con el sitio web caído

la Cámara de Representantes completa ya casi un mes en el que no tiene página web, debido a una falla técnica que provocó que las oficinas de la corporación se quedaran sin internet. El arreglo de este año podría costar más de 2 mil millones de pesos.

Este hecho no es de poca monta. El no tener la página web funcionando dificulta la publicación del trabajo legislativo de los congresistas, que podría generar graves problemas jurídicos que conduce a posibles vicios de procedimiento en los debates de los proyectos de ley.



Igualmente, es bien sabido que por principios de transparencia las entidades públicas deben mantener su sitio web en funcionamiento para permitirle a los ciudadanos el acceso a la información.



Tampoco se puede olvidar que a mediados de octubre se conoció un hecho que puede ser considerado absurdo: no había papel para imprimir los documentos en la Cámara.

En ese entonces, la denuncia la hizo el representante liberal Juan Carlos Losada: "Es increíble que la Cámara de Representantes no tenga para imprimir los documentos para estudiar el presupuesto, es increíble que no tengamos papel en la Cámara de Representantes por culpa de una Dirección Administrativa absolutamente ineficiente", manifestó el representante Losada.



POLÍTICA