La ASI amenaza con quitarle el derecho al voto a su único senador

Por actuar en contra de las directrices del partido Alianza Social Independiente (ASI), el senador Jhonatan Tamayo, más conocido como 'Manguito' y quien fue elegido congresista con el aval de este partido, podría perder el derecho al voto.

En un comunicado que le remitió al congresista la presidenta nacional del partido, Berenice Bedoya, se le solicita acogerse a la ley de bancadas y votar en contra de las objeciones a la JEP en el Senado, siguiendo los lineamientos de la ASI sobre la importancia del proceso de paz y lo que significa dicha ley para la implementación.



“Teniendo en cuenta que el partido ha establecido como directriz el apoyo a la implementación de los acuerdo de paz y el apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP para sus militantes y en especial para quienes ocupan un cargo de elección popular con su aval, de manera atenta, en su condición de Senador de la República electo con el aval del Partido Alianza Social Independiente, le solicitamos actuar conforme a la directriz impartido y rechazar las objeciones presentadas por el Presidente de la República, Dr. Iván Duque Márquez a la ley estatutaria que reglamenta dicha jurisdicción e insistir en el proyecto objetado”, dicta la misiva.

Tamayo fue nombrado miembro de la Comisión Accidental que estudia las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz y afirmó que firmará la ponencia a favor de estos reparos que se radicará en esa corporación.



En diálogo con EL TIEMPO, el congresista afirmó mantenerse en la posición de respaldo a las objeciones presidenciales siguiendo “los principios de igualdad expuestos por el partido” pues considera que la ley estatutaria atenta contra los derechos de las víctimas del conflicto y los reparos a la norma son necesarios.



“Respeto la sugerencia que me hace el partido (…) Siempre he estado a favor de la paz, pero no puedo estar de acuerdo con la implementación judicial que se le ha querido dar a la reparación de las víctimas. Se ha visto una JEP con más garantías para los victimarios que para sus propias víctimas”.



Así mismo señaló que por ser el único senador electo con el aval del partido no puede acogerse la ley de bancadas. Y resaltó que “aun si estuviera incurriendo en alguna falta disciplinaria, seguiría apoyando las objeciones a la JEP” aunque eso le cueste su curul.



POLÍTICA