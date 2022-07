La escogencia del nuevo contralor general está avanzando en el Congreso y está previsto que el próximo 3 de agosto sea elegida por el Legislativo la persona que ocupará ese cargo.



Sin embargo, esta semana el Pacto Histórico ha comenzado a ambientar de manera política la posibilidad de que ese proceso tenga algunas modificaciones.

Mientras en algunos sectores este asunto puede ser visto como están alistando una jugada para quedarse con ese cargo, el principal impulsor, el senador Gustavo Bolívar ha dicho que el argumento no es otro que una revisión de los criterios de idoneidad y selección de los candidatos en la lista de elegibles.



En este sentido, Bolívar preparó una carta en la que pide que de manera urgente se convoque a la comisión accidental del Congreso para la elección de cargo de Contralor a fin de que se revise y verifique el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana y equidad de género así como los criterios de mérito para la elección de la lista de legibles.



Lo que trascendió es que a la carta se le van agregar firmas de congresistas cercanos al Pacto Histórico a fin de que sea presentada como una proposición en las plenarias de senado y Cámara.



Sin embargo, entendidos en los temas jurídicos argumentan que este es un proceso que ya está en marcha y que está regulado en la ley y que como tal no puede ser sujeto de modificaciones mediante una proposición.



Incluso señalan que habido tutelas con las que han intentado tumbar estas listas, pero han sido negadas.



Este proceso comenzó en febrero de pasado, cuando eran cerca de 200 los candidatos que aspiraron al cargo de contralor general. El listado pasó a consideración de la Universidad Industrial de Santander que seleccionó a 60, que luego pasaron a consideración de una comisión accidental del Congreso que en últimas determinó los nombres de solamente 10.



Esas 10 personas deben ser escuchadas por la plenaria del congreso el próximo 27 de julio, que luego de oírlos escogerá tres nombres dentro de los cuales el 3 de agosto está previsto que el Congreso define el nombre del Contralor.



Así las cosas este es un proceso que ya está andando en el que ya hay 10 personas seleccionadas a las cuales no se les pueden cambiar las reglas sobre la marcha, en la medida que hay un principio de presunción de legalidad, de confianza legítima y que ya tienen algunos derechos.



Las opiniones

El nuevo gobierno que empieza tendrá en los próximos dos años a una Procuradora, un fiscal y un defensor del Pueblo elegidos en el pasado gobierno. Y todo indica que en la lista de elegibles para Contralor no tiene grandes amigos.



"Una vez lleguemos el 20 de julio, voy a solicitar todos los conceptos jurídicos al respecto para saber si es posible o no modificar la lista de elegibles. Hay que esperar el resultado de la evaluación legal", le dijo a EL TIEMPO el senador Roy Barreras.



De todas maneras algunas voces del Centro democrático consideran que era más transparente la forma como se elegía antes el Contralor. Y Petro sabe que no va a tener control inmediato sobre la baraja y por eso gente cercana a él no descarta tener su propia alternativa pues en principio ninguno de los candidatos los convence.



De acuerdo con el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, “para desconocer la lista de elegibles tienen que demandar el proceso de convocatoria, si tienen pruebas de algunas irregularidad, pues de lo contrario tendrán que elegir de la lista que ya tiene el Congreso”.



El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, señaló que el procedimiento para elegir contralor es un acto complejo en el que intervienen varios órganos, y la decisión en la que se eligió a las personas no puede ser modificada.



"Cualquier alteración en ese cronograma y procedimiento estaría viciado. Es un tema jurídico", dijo el congresista.



De todas maneras esta semana deberán conocerse los acuerdos políticos para el Congreso, con lo cual quedará en claro si hay o no un aplanadora petrista en el Legislativo, que podría intentar algunos cambios.

​

