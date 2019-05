La acalorada pelea de Richard Aguilar en Cámara por Plan de Desarrollo

"A nosotros nos respetan, al Senado se le respeta, es una falta de respeto, no nos vayan a cercenar el derecho al voto. Nos toca ser borregos de lo que defina la Cámara de Representantes. Tan fácil como eso porque no quieren dejar al Senado hacer parte del debate con profundidad".



Esas fueron algunas de las aireadas frases que lanzó este jueves el senador Richard Aguilar en la Cámara de Representantes, en cuya plenaria reclamó un espacio para discutir algunos puntos del Plan de Desarrollo justo cuando el organismo estaba votando la aprobación del articulado.



Varios representantes le gritaron "Fuera, fuera", mientras él pedía el espacio para discutir.

El enojo del senador consistía en que con los tiempos definidos por la Cámara, ya no existía la posibilidad de adelantar una conciliación y en consecuencia, el Senado tendría que aprobar lo ya definido por la Cámara. Que fue lo que pasó exactamente horas más tarde.

El acalorado reclamo del senador Richard Aguilar (@RICHARDAGUILARV) en la Cámara de Representantes por el Plan Nacional de Desarrollo. pic.twitter.com/Nv8mkBEJNZ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 3 de mayo de 2019

En la Cámara, la iniciativa fue aprobada con 108 votos a favor y 7 en contra, luego de tres jornadas de extenso análisis del articulado. La propuesta original llegó con 183 artículos, salió del primer debate con 311, llegó al segundo round con 349 y más de 5.000 proposiciones y con 31 artículos nuevos que no fueron manejados en las comisiones terceras del Congreso. Finalmente el proyecto terminó siendo aprobado con 336 artículos.

El disgusto por no tener tiempo para discutir el proyecto en el Senado lo mostraron también otros senadores. Angélica Lozano por ejemplo hizo un recuento de lo rápido que fue el trámite del importantísimo asunto. "A las 7:40, Cámara aprobó el Plan de Desarrollo. A las 10:40, negaron nuestra ponencia y nos retiramos. No había sido publicado el texto de Cámara. Íbamos a sesionar el lunes para aprobar el Plan.

A las 11:20 el Senado aprobó ese Plan; es decir, se aprobó SIN leerlo ni siquiera. La sola lectura habría llevado varias horas", dijo la senadora en un comunicado.



El senador Armando Benedetti se sumó a las voces inconformes y trinó "Plan de Desarrollo fue votado en la Cámara. No habrá sesión para conciliar. O sea que el Senado deberá votar el PND EXACTAMENTE IGUAL A LO QUE VOTÓ LA CÁMARA! ¿Para qué debate? Me retiraré de la discusión! Macías no nos hizo respetar! No será una ley incluyente y equitativa".

Plan de Desarrollo fue votado en la Cámara. No habrá sesión para conciliar. O sea que el Senado deberá votar el PND EXACTAMENTE IGUAL A LO QUE VOTÓ LA CÁMARA! ¿Para qué debate? Me retirareé de la discusión! Macías no nos hizo respetar! No será una ley incluyente y equitativa. — Armando Benedetti (@AABenedetti) 3 de mayo de 2019

