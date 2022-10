La congresista Katherine Miranda se retractó tras haber acusado, sin pruebas, al excandidato presidencial Federico Gutiérrez de corrupción. "Los errores hay que aceptarlos y con humildad, pedir excusas. Estimados @FicoGutierrez @Rodrigo_LaraS discúlpenme por haber compartido en mis redes esta imagen, la cual es falsa. Esto no fue corrupción electoral", escribió la parlamentaria. "En política no todo vale", agregó ella.

“Acepto tu retractación y tus disculpas. Y un mensaje para todos: la política no puede ser un medio para hacer daño. Todas esas mentiras afectan a familias, hijos, carreras. Que primen los valores siempre en el ejercicio de lo público. No a las campañas sucias”, respondió el exalcalde de Medellín.



La representante a la Cámara había difundido información falsa en su cuenta en Twitter en contra de la entonces llave presidencia el 2 de mayo en plena campaña electoral. El excandidato no solo rechazó las acusaciones, sino que acudió a la justicia que le acaba de dar la razón.



En la audiencia de conciliación que se hizo el pasado viernes en la Corte Suprema de Justicia, las partes llegaron a un acuerdo en el que se definió la retractación por parte de la representante Miranda tras haber acusado al candidato de corrupción y no tener argumentos o pruebas para sustentar su afirmación. Además de ofrecer excusas en Twitter, Miranda eliminó el trino de su cuenta personal.



