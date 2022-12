Cero y van tres. La representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, al igual que Gustavo Bolívar y David Racero, tampoco pretende aspirar a las elecciones de 2023.



Si bien Miranda no hace parte del Pacto Histórico como Bolívar y Racero, sí integra la coalición del Gobierno y es otra de las congresistas que le cerró la puerta a una candidatura por la Alcaldía de Bogotá.



"Las pasadas elecciones tuve el honor y responsabilidad de ser la mejor votación en la Cámara de Representantes, ustedes me eligieron para representarlos 4 años y eso haré", manifestó.



También agradeció el cariño de sus electores y dijo que por respeto a ellos seguirá trabajando desde el Legislativo.



"A mí los ciudadanos me “contrataron” para trabajar 4 años en el Congreso, sería irrespetuoso de mi parte no seguir en la Cámara. Ya veremos en 4 años dónde quieren los ciudadanos que yo le sirva al país", agregó.



Miranda ha sido una de las representantes más visibles dentro del legislativo. En las últimas semanas, ha sido crítica de algunas iniciativas que el Gobierno pretende sacar adelante. También ha expresado reparos con decisiones del presidente Petro, como la más reciente de renovar los aviones Kfir que utiliza la Fuerza Aérea.



Hace unos días, por ejemplo,hizo un duro pronunciamiento contra el Ejecutivo. En medio de los debates de la reforma política, acusó al Gobierno de estar acabando con las minorías.



Esto porque uno de los puntos más polémicos de esta reforma es el establecimiento de las listas cerradas para cuerpos colegiados, algo que no ha caído muy bien en algunos sectores, pero se ha salvado en los pasados debates, pues casi toda la coalición de gobierno ha actuado de manera sólida.



Frente a esto, Miranda aseguró que tenía "dolor, vergüenza y una profunda decepción. Yo hice parte de la jefatura de debate de la campaña de Gustavo Petro. Ayudé a que fuera electo. Y me duele profundamente que en este gobierno, con el aval de ustedes, estén acabando con las minorías en este país", sostuvo.



Sus críticas terminaron en algunos roces con miembros del Pacto Histórico, incluso con el presidente del Senado, Roy Barreras.



Frente a este panorama, Miranda señaló el pasado 24 de diciembre que su forma de contribuir al Gobierno "no es aplaudiendo todo lo que hace, es señalando lo que considero se aparta de los principios y promesas que hoy nos tiene en el poder".



Finamente, en un tono más conciliador, aseguró que para ella, Petro ha hecho una buena Presidencia, pero "depende de todos que lo siga haciendo bien".

