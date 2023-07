En la Alianza Verde hay una dura puja por la presidencia del Senado. Angélica Lozano, Inti Asprilla, Iván Name y Ariel Ávila buscan quedarse con esta dignidad que les corresponde para la legislatura que se inicia el 20 de julio. En la bancada no han podido llegar a consensos para presentar a la plenaria un candidato único. ¿Qué pasará?



En entrevista con EL TIEMPO, la representante a la Cámara Katherine Miranda habla de lo que viene para el partido en esta disputa. Además, asegura que el gobierno de Gustavo Petro no tiene las mayorías para sacar adelante sus reformas. Dice que tiene que ceder si quiere que estas sean aprobadas.



"Creo que, lamentablemente, no se pondrán de acuerdo. Hay mucha mezquindad en la bancada", comenta sobre la presidencia del Senado, que se definirá este jueves.



Inti Asprilla, Angélica Lozano, Ariel Ávila e Iván Name están en la puja. Foto: Archivo

¿Cómo analiza este inicio de legislatura?



Sinceramente, veo un Gobierno que sigue mirándose el ombligo. Realmente, creo que no es consiente del panorama que tiene en el Congreso donde, claramente, no tiene unas mayorías. No ha generado unos consensos para sacar adelante sus reformas. Si quiere que realmente las reformas y los proyectos pasen tiene que ceder y modificar. No lo veo con esa intención, entonces veo un panorama bastante oscuro para el Gobierno.

Cuando acabó la legislatura, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y los presidentes de Senado y Cámara hablaron buscar consensos, pero según lo que usted describe esto no se hizo. ¿Estamos en las mismas del 20 de junio?



No ha habido ninguna reunión de la bancada del partido Verde con el Gobierno. No ha habido una citación por parte del ministro del Interior, por lo menos con el partido Verde. Entonces no veo gran diferencia con respecto al semestre anterior.



Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde. Foto: Prensa Cámara

Se ha cuestionado el manejo que le ha dado el ministro del Interior al Congreso. ¿Usted qué opina del trabajo de Velasco como jefe de la cartera política?



Para mí, el ministro es completamente desconocido. No he tenido mi primera reunión con él, entonces eso ya habla de la calidad de ministro que tienen.

Y ustedes son partido de gobierno. Sería natural que se hubieran reunido con el Gobierno para hablar de lo que viene en esta nueva legislatura...



Lastimosamente, creo que si bien este gobierno promueve o promulga el cambio, en la práctica cree que ser partido de gobierno es como en los antiguos gobiernos, que ser aliado del Ejecutivo significaba votar todo sí, sin tener la más mínima discusión de los temas. Creo que ahí se está equivocando muchísimo el Gobierno Nacional. Creo que ha sido bastante disiente la posición que ha tenido el partido Verde frente a las reformas del Gobierno, que no ha contado con el apoyo de la bancada.



La reforma de la salud, que no ha podido avanzar en la plenaria de la Cámara, porque no hay consenso alrededor de esta...



Si la reforma sigue como está, como la presentaron en el segundo debate, claramente no va a haber posibilidad de apoyar esta reforma. Espero que el ministro de Salud, que en anteriores oportunidades se ha mostrado bastante consciente de sus limitaciones, ceda ante las observaciones de algunos congresistas.

Katherine Miranda, representante a la Cámara durante un debate en el Congreso. Foto: Prensa Cámara

La Alianza Verde está dividida frente a la reforma de la salud. Hay congresistas a favor, como la representante Martha Alfonso, mientras que usted y Catherine Juvinao, por ejemplo, se oponen. ¿Cómo sigue el ambiente en el partido a propósito de esta iniciativa?



Los liderazgos que están en el verde, muchos son voto de opinión que no dependen ni de estructuras ni de burocracia, como es mi caso. Entonces, a mí me tiene sin cuidado ser amiga o no del Gobierno porque yo no dependo, y mi votación no depende, de mermelada. En ese orden de ideas, le es muy difícil al partido tener unas mayorías porque cada uno representa unos intereses totalmente diferentes. El verde va a seguir como está. Por ejemplo, me tiene sin cuidado si el partido se declara en independencia o se mantiene en gobierno porque voy a mantener exactamente la misma postura que he tenido: apoyo lo que me gusta, pero lo que no me gusta no lo voy a apoyar.



El semestre pasado el presidente se reunía con los liberales, los conservadores y 'la U', pero no con ustedes para concertar la reforma de la salud...



Es que daban por hecho que nosotros votábamos a ciegas. Ese fue el problema del Gobierno Nacional.

¿Y ustedes se sienten partido de gobierno?



Hablo por mí. Creo que estoy en una independencia deliberativa. Apoyo lo que me gusta, lo que me parece que es bueno para el país, pero lo que es malo voy a salir a rechazarlo con vehemencia, así como lo hice con la reforma política y cuando querían meter la expropiación.

Si quiere que realmente las reformas y los proyectos pasen tiene que ceder y modificar. FACEBOOK

Usted apoyó a Petro en campaña, pero hoy tiene unas posturas muy críticas. ¿Cómo ha sido esa transición?



Creo en la alternancia de poder. Estaba en mora. Y volvería a votar por Petro por el hecho de una alternancia. Sin embargo, eso no me impide criticar lo que no me gusta, lo que creo que es inconveniente para el país. Lo voy a seguir haciendo. El Gobierno no está escuchando a la ciudadanía, no entiende la dinámica en el Congreso, que cree que puede llegar a conseguir unos votos a cambio de puestos, de mermelada. Pero hay políticos como yo que lo que estamos pidiendo es que escuchen los argumentos frente a propuestas que tengo para las reformas. Si creo que no hay eco, que ni siquiera se escucha a las personas, conmigo no cuentan.



¿Qué hacer entonces para lograr consensos y mejorar las relaciones?



La pelota está en la cancha del Gobierno Nacional, que intente demostrar, cosa que no ha pasado en este año, que es diferente a los gobiernos tradicionales.

Nepotismo.



El cambio que se prometió era para acabar estas viejas y malas prácticas.



El Gobierno viene de escándalo en escándalo, siendo el más reciente el de la ministra de Minas por presunto tráfico de influencias. ¿Qué daño le hacen estos hechos a las reformas y al país?



El mayor daño lo hace no tanto el hecho de tráfico de influencias sino la justificación, cómo tratan de justificar lo que hace tres, cuatro años criticaban. Eso muestra a un Gobierno incoherente frente a los postulados que los llevaron a la Casa de Nariño. No es posible que el Gobierno Nacional mantenga las mismas prácticas que criticó en el gobierno Duque frente a nombramientos, embajadas, frente a cómo se consiguen los votos en el Congreso a punta de mermelada. Es un pésimo mensaje. Y duele la justificación de decir que el otro gobierno también lo hizo. Eso lo tenemos absolutamente claro, pero es que prometieron que no lo harían.

Hay una puja en su partido por llegar a la presidencia del Senado, ¿qué pasará?



Creo que, lamentablemente, no se pondrán de acuerdo. Hay mucha mezquindad en la bancada. No se están reconociendo los liderazgos históricos del partido y, lastimosamente, se va ir a voto limpio a plenaria y quien va a perder, sin lugar a dudas, es el partido que, una vez más, demuestra que no es capaz de generar consensos



