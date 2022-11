La representante a la Cámara, Katherine Miranda, tuvo una afectación de salud por la cual fue sometida a una intervención quirúrgica.



Según contó, la operación se la realizaron en la Clínica Barraquer, en Bogotá, y la razón fue un problema en sus ojos.



Por lo anterior, el médico que la atendió le dio una incapacidad por 15 días.



La representante ha tenido semanas intensas de trabajo, sobre todo, luego de que intentara salvar en la reforma tributaria el artículo 15 que pretendía que las iglesias pagaran un impuesto de 20 por ciento sobre la renta cuando realicen actividades que no estén relacionadas con su culto.



Dicho artículo pasó en Cámara, pero se hundió en el Senado, por lo cual tuvo que pasar a la comisión de conciliación, la cual, finalmente, decidió eliminarlo. Y es que un grupo de 10 congresistas de todos los partidos, incluyendo a los aliados del Gobierno y al mismo Pacto Histórico, enviaron un mensaje en el cual le decían que la aprobación de dicho artículo ponía "en riesgo la aprobación" de la reforma.



Pese a lo que sucedió, Miranda ha asegurado que seguirá impulsando esta iniciativa, pese al rechazo del Congreso.



"Ha sido una batalla que por años nos hemos dado. No ha terminado acá. Vamos a seguir insistiendo en el Congreso, ha sido una de las grandes banderas que hemos tenido y las promesas con la ciudadanía. Lamentablemente me quedé sola dando esta batalla, pero sé que cuento con la ciudadania. Vamos a seguir intentándolo", aseguró la semana pasada.



