Katherine Miranda, si bien integra la coalición del Gobierno en el Congreso, ha sido una de las voces más críticas frente a algunas iniciativas del Ejecutivo, como la reforma política.



La representante del Partido Verde dice que sus reparos le han costado capital político y ataques de sus colegas, pero manifiesta que se está arriesgando para proteger la democracia. Eso sí, considera que a la coalición le hace falta coherencia en ciertos aspectos, pero aún así, dice que el lugar de su partido es con el Gobierno.



Confiesa que algunas de las críticas que hicieron mientras fueron oposición del gobierno del expresidente Duque tal vez fueron injustificadas y ahora estas, sumadas a decisiones que está tomando el presidente Gustavo Petro, les están pasando factura.



Miranda, en diálogo con EL TIEMPO, también manifestó que le hace "falta pelo para la moña" de la Alcaldía de Bogotá. No se siente preparada, pero entre su lista de deseos está ser la primera Presidenta de Colombia.



Sostiene que Claudia López pudo haber hecho una mejor alcaldía en la capital, pero según ella, "el ego y estar pensando en la Presidencia no la dejó".



Lea acá la entrevista completa:

¿Qué balance le dejan estos primeros meses en este nuevo Congreso?



Para mí fue bastante sorpresivo la forma de gobernar, pero sobre todo la relación de Petro con el Congreso. Los que históricamente fueron “enemigos” o “contradictores” nuestros hoy son un frente de batalla del Gobierno. Es bastante paradójico ver cómo los partidos políticos no responden a una ideología clara, sino que se acomodan al gobernante del turno. Eso me ha impresionado.



Me parece que el Gobierno ha sido hábil. El Presidente por su trayectoria en el Congreso sabe cómo se maneja la política. Entiende perfectamente eso. Los errores que cometió en la Alcaldía le sirvieron y su relación con el Concejo le sirvió para articular una relación funcional con el Congreso. Para mí han sido sapos que me he tenido que tragar: ver cómo nos tenemos que sentar con el partido Conservador, el Liberal y congresistas que nos han atacado.



Es paradójico, pero también uno aprende a construir en la diferencia. Esa persona que hace un año fue contrincante hoy es aliada.



Me he cuestionado mucho como, por ejemplo, postulados que teníamos de alma, vida y corazón hoy, ya siendo Gobierno, se van moldeando de acuerdo a las situaciones del país. Nos falta un poco más de coherencia frente al respeto al medioambiente y la democracia. Tenemos que trabajar más en mantener la coherencia que nos hizo llegar al poder.

¿La falta de coherencia es de la coalición del Gobierno o del Gobierno?



Del Gobierno y los partidos alternativos, puntualmente, frente a la reforma política. Cosas que hemos criticado históricamente hoy no lo vemos tan grave. No solo llegó Petro a la Presidencia, con él llegaron unos postulados que tenemos defender. No solo es la figura de Petro, sino también los postulados que nos hicieron llegar al poder y eso es la coherencia.

Usted fue reelegida en las pasadas elecciones. ¿Si ha visto cambios respecto al Congreso anterior?

La verdad, se mantienen las mismas prácticas y eso lo lamento mucho porque la relación que el Gobierno tiene hoy con el Congreso no dista mucho de lo que históricamente ha sido.



Creo que este proceso no se va a dar de la noche a la mañana, es paulatino, tiene que tener mucha pedagogía, un tiempo prudente para que los cambios realmente se vean. Yo lastimosamente, no veo diferencias.



El partido del Gobierno, como lo fue en su momento el Centro Democrático y como ahora lo es el Pacto Histórico, simplemente vota. Se necesita un espacio importante y eso lo ha hecho el Partido Verde, porque uno puede ser partido de gobierno pero históricamente estos no cuestionan, simplemente votan.



El Partido Verde ha hecho una labor importante no solo apoyando la buena gestión del gobierno, sino que cuando el gobierno falla en algunas cosas, pues el Partido Verde y yo personalmente lo que he hecho es alertar diciendo: “Ojo, la estamos embarrando en esto”.

Katherine Miranda, representante a la Cámara, durante un debate en el Congreso. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Qué opina de quiénes han sugerido que si van a ser críticos, mejor se declaren independientes?



Me parece que son lo más anti demócratas posible. Eso no es lo que necesita el gobierno. Bien lo ha dicho Gustavo Petro que a él no le interesa la unanimidad. Él ve las críticas y las diferencias como algo positivo que ayuda a que el gobierno mejore. Yo me apego a esa idea de Petro de ver la crítica no como algo malo, sino algo que lo ayuda a uno a rectificar y tomar un buen camino.



¿No han contemplado dejar de ser de gobierno y ser independientes?



No. Hay voces importantes al interior del partido que sí están colocando sobre la mesa esa posibilidad. Sin embargo, el estatuto de la oposición dice que uno se puede solo cambiar una vez en los cuatro años de Gobierno y tras haber pasado un año, por lo que hoy no es una posibilidad. Pero creo que lo importante no es eso, sino donde les hacemos un bien mayor al Gobierno y al país. Yo creo que el espacio del Partido Verde es dentro de la coalición de Gobierno, pero teniendo voz.

¿La presencia de los partidos tradicionales como los liberales, la ‘U’ y los conservadores le está haciendo daño a la coalición del Gobierno?



Yo creo que ahí el Gobierno tiene que ser bastante hábil porque sabemos que, para sacar adelante las grandes iniciativas, los necesitamos a ellos. Sin embargo, hay que ser hábiles para que nos metan este tipo de goles, porque si no termina el gobierno actuando de la misma manera como quieren los partidos tradicionales.



Nos falta un poco más de habilidad para decidir hasta qué punto estamos capaces a negociar. ¿Estamos dispuestos a negociar principios? No, hay principios demócratas que no podemos negociar. Por ejemplo votar una reforma política donde se asegura la reelección del actual Congreso es una línea roja que no se puede cruzar. Por más buena que sea la reforma. El fin no justifica los medios. En eso no nos podemos equivocar.

Ministros durante debate en el Congreso de la República. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Se podría decir que ustedes son un freno de lo que se ha catalogado como una aplanadora?



Aplanadora hay siempre que llega un nuevo Gobierno y es lo que vemos cada cuatro años. La luna de miel entre Gobierno y al Congreso usualmente dura máximo dos años.



Yo creo que a veces a la gente no le gusta entregar capital político. Por eso a veces voces como la mía no gustan mucho porque digo: "oiga, estamos pasando una línea roja". Entonces recibo ataques por parte del Gobierno, por parte de mis compañeros del Congreso, pero también por parte de la ciudadanía que dice que no puedo atacar a Petro y yo creo que parte del ejercicio político necesita que uno deje de lado los egos y arriesgue un poquito el capital político a cambio de resguardar la democracia.



Me estoy arriesgando a eso. Votar mi reelección no es correcto. No me voy a aprovechar de ser partido de Gobierno y actuar como lo que yo históricamente criticaba.

¿Cómo está la relación con los congresistas del Pacto?



Entiendo el papel que juegan. Ellos llegaron por lista cerrada, muchos de ellos absolutamente desconocidos en la opinión pública. Llegan por una lista cerrada que hace el propio Gustavo Petro. Entonces yo entiendo su posición, porque tienen que obedecerle a un jefe que fue el que los colocó en la lista. Yo fui elegida por 120.000 personas, mi jefe es la ciudadanía. Así como ellos le responden a Petro, yo también le tengo que responder a la ciudadanía y lo que esperan de mí, que es el control político y hacer lo correcto, que es lo que estamos haciendo.

Usted dice que su forma de contribuir al Gobierno no es aplaudiendo sino señalando lo que se aparta de las promesas que los llevaron a ganar. ¿En qué está fallando el Presidente?



Yo creo que uno tiene que estar continuamente evaluando quién lo rodea y particularmente quiénes hacen parte del Gobierno. Tendríamos que entender que una debilidad no es cambiar un funcionario. Yo creo que por ejemplo la directora del ICBF se tiene que cambiar, es una persona que no tiene la capacidad para asumir este reto y ya lo demostró. Estamos hablando de vidas humanas y peor aún, de vidas de niños.



Aceptar un error no es debilidad, aceptar un error muestra su fortaleza, liderazgo y capacidad de entender una realidad, pero creo que se equivoca si cree que al mantener tal como está su Gobierno está mostrando fortaleza. A veces la terquedad lo hace cometer errores.

¿Es decir que está mal rodeado, ha hecho malos nombramientos?



No, hay uno que otro que no me convence. Hablo principalmente la directora del ICBF. No podemos improvisar y no podemos darle un año de curva de aprendizaje porque es que cada día que pasa niños de La Guajira se están muriendo. No se está reduciendo la desnutrición en el país y en un proyecto de cambio, como lo dice el Presidente, no nos podemos dar ese lujo.

Facebook Twitter Linkedin

A la izq. Katherine Miranda y a la der. Gustavo Petro Foto: Captura de pantalla

¿Hay decisiones del presidente Petro que la hayan decepcionado?

​

Más que decepción, es como un aprendizaje porque nosotros históricamente hemos estado en la oposición y estar en la oposición es fácil. Criticar y señalar es fácil, pero gobernar es otra cosa y hay lecciones de vida.



Yo creo que el Gobierno en estos seis meses ha tenido una lección grandísima, sobre todo para el sector alternativo en el país, porque nosotros hace meses criticábamos la compra de aviones y ahora que el Presidente va, escucha a la Fuerza Pública, al Ejército, a la Armada entiende la necesidad de cambiar la flota. Lo tiene que hacer, pero nosotros ayer lo criticábamos.



Entonces creo que está bien cambiar de opinión, uno no se tiene que casar con algo históricamente. Frente a un buen argumento uno tiene que cambiar de posición. Ha sido una lección para el Presidente y para todos los alternativos que hoy en día nos hemos tenido que ‘patrasear’ en muchas cosas. Hoy veo a muchos haciendo maromas para justificar lo que criticaban y usaban para que la gente saliera a protestar. Es paradójico y es un aprendizaje completo.

¿Se podría decir que sus críticas del pasado estaban injustificadas?

​

Tal vez sí. A veces se criticó a la ligera sin conocer realmente el fondo de las decisiones o la necesidad de estas y hoy esas criticas y decisiones que está tomando el Presidente nos están pasando la cuenta de cobro.

Pasemos a lo bueno, ¿qué resalta de la gestión?

​

En términos de educación, es un gran acierto no solo tener personas como Mauricio Toro y Alejandro Gaviria al frente de la cartera, sino también los mensajes de condonación de créditos del Icetex. Eso es un acierto enorme.



Es un acierto tener una persona tan capacitada y que le dé tanta seguridad al país, empresarios e inversionistas como José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda. La reforma tributaria fue un excelente mensaje para el país de recaudo, pero que pongan los que más tienen.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

En términos de paz total, me aparto bastante - y se lo dije en privado a Petro - frente a la posibilidad de darles la tercera oportunidad a las disidencias. Creo que no le van a cumplir al país tal como no le cumplieron al acuerdo. No debimos haber dado ese mensaje, pero es positivo la reducción de tasa de homicidios. Cuando se empieza a respetar la vida, se empiezan a respetar otros derechos y en ese camino Petro va bien.



Me impresionó lo rápido que se gestionó el proceso con el Eln, creo que pronto vamos a tener buenas noticias.



Viene la reforma pensional, la de salud y pienso que hay mucha discusión y pocas claridades, pero sin lugar a dudas se necesita una reforma pensional. En lo que tiene que ver con la salud, yo creo que hay que cuidar las EPS, mejorarlas. No creo que la idea tenga que ser acabarlas. Vemos que otros países de verdad tienen un pésimo sistema de salud o bastante costoso como lo es, por ejemplo, Estados Unidos. A veces no nos damos cuenta lo que tenemos hasta que lo perdemos y el sistema de salud colombiano, con sus falencias, funciona bastante bien.

¿Qué paso con la reunión con Petro finalmente?

​

Fue inteligente haberla aplazado para bajar un poco los ánimos, pero también para entender posiciones. Iba a ser muy complicada porque para mí, por ejemplo, una línea roja es la defensa de la democracia y la protección de las minorías y como estas son peticiones de partidos tradicionales, creo que iba a ser muy difícil para el Gobierno Nacional decirnos públicamente que se apoyaba ese tipo de iniciativas o por el contrario, que las rechazaba.



Cualquiera de las dos decisiones tenían implicaciones grandes porque para el Gobierno decir que no las apoyaba significaba perder el apoyo de los tradicionales, pero decir que sí las apoyaba era un golpe duro para el Partido Verde.



¿Hay fecha para una nueva reunión?

​

No.

¿Seguirá en su lucha con el impuesto de las iglesias?



Vamos a volver a presentar el proyecto de ley. Poco a poco vamos logrando las cosas. Por ejemplo, la regulación de la pólvora era una iniciativa que se había presentado por más de ocho oportunidades en el Congreso. A mí me costó dos veces presentarla y al final lo logramos. Entonces creo que la política también es de persistencia y poco a poco vamos logrando los apoyos necesarios. No me rindo.



¿Cómo ve el ambiente para la reforma política? ¿Pasará o no?



Sinceramente yo creo que si no se les asegura la reelección a los actuales congresistas, las listas cerradas no pasan. Yo no creo que el Gobierno vaya a apoyar la reelección automática de un solo plumazo, eliminando la democracia aprobando este artículo. La reforma política no tiene mayor futuro.

¿Qué piensa del rol que ha jugado la oposición?



Como en todo, hay gente bastante floja. En vez de hacer oposición, terminan ayudando al Gobierno con sus comentarios panditos. Pero también hay oposición muy seria y documentada como la que hace Carolina Arbeláez o Andrés Forero. Hay gente buena, y yo creo que la oposición siempre le ayuda a un gobierno a mejorar. Escuchar a la mitad del país que votó en contra de Petro es importante. No hay que graduar de interlocutores no válidos a los que se declararon en oposición, sino por el contrario, cuidarlos y escucharlos porque la apuesta de este Gobierno no es gobernar para medio país, sino para todos los colombianos, algo que nunca ha pasado.

Gobierno y oposición en el debate de la reforma tributaria. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

Pasando a las elecciones de 2023, ¿por qué no le suena lanzarse a la Alcaldía de Bogotá?



A raíz de lo que pasó en la reforma política, creo que uno a veces tiene que tomar decisiones y preguntarse: ¿dónde le soy más útil al país? En estos momentos, hacen falta voces como las nuestras en el Congreso que 'jalen' un poco las orejas y ayuden a enderezar el Congreso y el Gobierno.



Puedo llegar a ser más útil en estos momentos en el Congreso. Pero adicionalmente, he salido a la calle, he hablado con la gente y me dicen que me apoyan, pero lo siento como que ellos votaron para que me quedara cuatro años y no para que eso fuera un trampolín por la Alcaldía.

Me quité un poco esa capa de ego de congresista, de ser la más votada y tomé la decisión de quedarme por responsabilidad. FACEBOOK

TWITTER

El voto rolo, el bogotano, es muy difícil de lograr. A diferencia de otros lugares donde uno consigue votos con lechona, el voto rolo es complicadísimo. Es un voto intelectual, de opinión, a conciencia y lograr cada voto es jodidisimo.



Que alguien se haya despertado, se haya puesto a leer mis propuestas o se haya tomado el trabajo de seguir mi labor en el Congreso de la República y haya decidido votar por mí, pues eso hay que valorarlo y respetarlo. Yo tengo que respetar las 120.000 personas que se tomaron ese trabajo tan grande de ir a votar, de querer ir a la democracia, de confiar en mí.



A veces los egos hay que dejarlos de lado y en política hay mucho. El político es pretencioso. Es creído. Me quité un poco esa capa de ego de congresista, de ser la más votada y tomé la decisión de quedarme por responsabilidad.



A mí me gusta salir a la calle y que la gente me dé retroalimentación, escucharlos y pues si a usted le dan un trabajo y usted a los seis meses lo bota, es un poco respetuoso con la gente.

¿Pero le gustaría?



Más adelante. La vida a uno lo va llevando. Uno puede querer de todo, pero es la ciudadanía la que me dice para dónde voy. Poco a poco veré qué pasa.



¿Y en su lista de deseos no le gustaría llegar a la Alcaldía?



Ah no (risas), ¡yo quisiera ser la primera Presidenta de Colombia! Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Uno tiene que ser consciente cuándo puede y cuándo no puede hacer algo. En estos momentos Bogotá está huérfana de liderazgos. Es un ambiente propicio para que cualquiera gane.



A mí me dijeron: “Usted tiene la votación más grande en la historia de Bogotá, puede ganar. Logra tener el consenso de izquierda y centro, es el cóctel perfecto para ganar”.



Pero yo soy sincera y creo que aún no estoy preparada para ser alcaldesa de Bogotá. No me lanzaré a una alcaldía nada más porque puedo ganar y que luego me quede grande. Uno tiene que ser responsable. Me falta pelo para la moña.

La alcaldesa Claudia López. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cree que Bogotá repetirá alcaldía verde?



Claudia López pudo haber hecho una mejor alcaldía. El ego y el estar pensando en la Presidencia no la dejó gobernar de manera adecuada. Además creo que a los gobernantes les falta entender que está bien criar hijos ajenos. Lo que vemos en Bogotá, y que no pasa en Medellín, es que borramos de un plumazo lo que hace el gobernante anterior y siempre se quiere iniciar de ceros. Para el que llega todo está mal, no se construye sobre lo construido y eso nos ha afectado. En eso no solo lo embarró Claudia, sino todos los demás alcaldes, salvo Antanas Mockus, obviamente.



¿Ve difícil entonces la continuidad de los verdes?



En los verdes hay varios matices. Hay unos que les gusta Claudia López y otros que no. El verde solo no va poner alcalde de Bogotá, mucho menos la tendencia de Claudia al interior del partido. Lo que sí estoy segura es que el frente amplio que comprende todos los partidos de centro izquierda va a poner el alcalde.

¿Alguien del Pacto lo podría lograr?



Claro que sí, el problema es quien. Son partidos caudillistas que se forman alrededor de la imagen de un Gustavo Petro. El problema es cuando no está Petro.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA

Los leo en auralv@eltiempo.com