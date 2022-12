En las últimas semanas, la representante Katherine Miranda ha sido crítica de algunas iniciativas que el Gobierno pretende sacar adelante en el Congreso. También ha expresado reparos con decisiones del presidente Petro, como la más reciente de renovar los aviones Kfir que utiliza la Fuerza Aérea.



Miranda, congresista de la Alianza Verde - partido que pertenece a la coalición del Gobierno - ha tenido posturas contrarias en proyectos claves del Ejecutivo, como la reforma política.



Hace unos días, por ejemplo, Miranda hizo un duro pronunciamiento contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.



En medio de los debates de dicho proyecto, los acusó de estar acabando con las minorías. Esto porque uno de los puntos más polémicos de esta reforma es el establecimiento de las listas cerradas para cuerpos colegiados, algo que no ha caído muy bien en algunos sectores, pero se ha salvado en los pasados debates, pues casi toda la coalición de gobierno ha actuado de manera sólida.



Katherine Miranda, representante a la Cámara durante un debate en el Congreso. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Frente a esto, Miranda aseguró que "tiene dolor, vergüenza y una profunda decepción. Yo hice parte de la jefatura de debate de la campaña de Gustavo Petro. Ayudé a que Gustavo Petro fuera electo. Y me duele profundamente que en este gobierno, con el aval de ustedes, estén acabando con las minorías en este país. Es vergonzoso, es doloroso y, lamentablemente, tengo que decirle al país que esto no es por lo que yo, y millones de colombianos votamos, por acabar las minorías".



Sus críticas terminaron en algunos roces con miembros del Pacto Histórico, incluso con el presidente del Senado, Roy Barreras.



Frente a este panorama, Miranda señaló este 24 de diciembre que su forma de contribuir al Gobierno "no es aplaudiendo todo lo que hace, es señalando lo que considero se aparta de los principios y promesas que hoy nos tiene en el poder".



Finamente, agregó que para ella, Petro ha hecho una buena Presidencia, pero "depende de todos que lo siga haciendo bien".



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA

