"Para mí, el ministro es completamente desconocido. No he tenido mi primera reunión con él, entonces eso ya habla de la calidad de ministro que tienen", dijo la congresista de la Alianza Verde en entrevista con EL TIEMPO.

Miranda aseguró, además, que pese a que cuando terminó la legislatura, el pasado 20 de junio, tanto el ministro del Interior como los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Alexander López y David Racero, dijeron que buscarían recomponer las mayorías en el Congreso para sacar adelante las reformas del presidente Gustavo Petro, esto no ha sucedido.



Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde. Foto: Prensa Katherine Miranda

"No ha habido ninguna reunión de la bancada del partido Verde con el Gobierno. No ha habido una citación por parte del ministro del Interior, por lo menos con el partido Verde. Entonces no veo gran diferencia con respecto al semestre anterior", argumentó.



Según Miranda, quien es una de las voces más representativas de la Alianza Verde, que hace parte de la coalición de gobierno, "el Gobierno sigue mirándose el ombligo". Explicó que en la Casa de Nariño no han generado consensos para sacar adelante las reformas sociales, como la de la salud, pensional y laboral -se hundió-, así como la de la educación, que llegará al Congreso en la legislatura que se inicia este jueves 20 de julio.



"Si quiere que realmente las reformas y los proyectos pasen tiene que ceder y modificar. No lo veo con esa intención, entonces veo un panorama bastante oscuro para el Gobierno", complementó Miranda en la entrevista.



