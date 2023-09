La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, calificó como una persecución política que, supuestamente, la fiscal Angélica Monsalve haya grabado de manera irregular a su compañera de partido Catherine Juvinao, también congresista por la Alianza Verde.



"Catherine Juvinao tiene todo mi apoyo. Es inaceptable las artimañas que están utilizando para callarnos. Esto, claramente, es una persecución política frente a los debates y denuncias que hemos hecho en el Congreso", aseguró Miranda.



Y agregó que "lamento informarles que el partido Verde y esta ala independiente va a seguir muy unida haciendo lo que tiene que hacer en el Congreso de la República. Esto, sin lugar a dudas, muestra que estamos haciendo bien el trabajo, que estamos actuando de manera correcta, haciendo control política al Gobierno Nacional, y así lo vamos a seguir haciendo".



Denuncio a la fiscal Angelica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones.



Anuncio las acciones legales correspondientes, con el agravante de su condición de… — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 21, 2023

Miranda se pronunció después de que Juvinao denunció que la fiscal Angélica Monsalve violó su intimidad, ya que entró a su casa y la grabó sin autorización, "diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones".



Y es que según Juvinao, se han divulgado varios audios de una conversación que tuvo con Monsalve.

Catherine Juvinao, representante Alianza Verde. Foto: Prensa Cámara

"Esa fiscal me engañó. Me pidió un espacio supuestamente para ofrecerme insumos para un proyecto de ley que reforma la ley 600 -con la que se juzgan a los aforados- y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, cosa en la que efectivamente estoy interesada, para llegar a mi domicilio", señaló la congresista y agregó que la intención de la funcionaria era hablar sobre Miranda e intentó "inducirme a unas respuestas".



Monsalve, por su parte, respondió a los señalamientos de las congresistas y afirmó que ahora solo falta que le culpen por haber roto el florero de Llorente.



"Cómo una congresista puede ser tan mentirosa. Usted me busco desesperadamente, y vino dos veces a mi casa. Incluso, salió ebria de aquí, usted quería controlar al Fiscal General de la Nación y usarme para eso", aseveró.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA