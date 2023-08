El año pasado, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, lideró el debate del proyecto de presupuesto general para el 2023. En esta ocasión, esta ha prendido las alarmas frente al texto presentado por el Ejecutivo ante el Congreso y que estaría desfinanciado en 8 billones pesos.



La representante pidió que se hagan los ajustes para que sea un presupuesto más austero que sirva tanto para pagar la deuda como ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo. De acuerdo con los datos expuestos por la congresista, hay un serio riesgo de romper la regla fiscal.



Miranda se basa en estudios del observatorio fiscal de la Pontifica universidad Javeriana para decir que el gobierno está corriendo el riesgo de usar ingresos ocasionales para financiar gastos permanentes.



Sobre esto, señala que se plantea recaudar 15 billones con litigios de arbitramento, cuando estos se demoran cerca de 8 años en salir adelante. En cambio, la propuesta proyecta que estos casos estarán listos en menos de un año.



Bajo este panorama, se señala que máximo se podrán recoger 7 billones de pesos para el 2024, por lo que habría un hueco de al menos 8 billones. En ese mismo sentido se cuestionó que se deje consignado que se recogerán 10 billones de gestión de la DIAN para frenar la evasión cuando dicho montos son inciertos.



“No hay garantías que pueda ofrecer la DIAN para asegurar que se recogerán esta cantidad de recursos por cuenta de su gestión”; expresó la representante, que aseveró que cerca del 1.7 por ciento del PIB de recaudo adicional del presupuesto no es seguro.



En esa lógica, Miranda catalogó a la propuesta de gobierno de antitécnica, puesto que la intención de financiar gastos recurrentes con recursos esporádicos implica una amenaza pues puede “desfinanciar los presupuestos siguientes de los próximos años, poniendo en peligro la sostenibilidad de las finanzas del país”.



La representante denunció que de seguir en esa línea, se podría romper la regla fiscal con un 0,9 por ciento del PIB. Vale recordar que la regla fiscal es una medida de control de endeudamiento que tiene el país, es decir, un tope.



“Se estaría dando pie a un eventual incumplimiento de la Ley de la Regla Fiscal, al no cumplirse la correspondencia entre gastos e ingresos estructurales”, reiteró Miranda, que apuntó a que no cuadrarán los ingresos en el presupuesto.



En ese sentido, la representante apuntó a que el gasto ha venido creciendo a un ritmo acelerado, mientras que los ingresos no han tenido ese mismo aumento. “El crecimiento real del gasto acumulado en 10 años ha sido del 66 % mientras que el PIB ha crecido menos del 33 % real”, adivirtió Miranda.



Bajo esa argumentación, la representante de la Alianza verde pidió recomponer la propuesta para que el gasta pública pueda cumplir las metas del PND, pero al mismo tiempo se cumpla la regla fiscal.



De no hacerse, esta advirtió que tendría implicaciones en la calificación financiera y la inversión en el país. Si baja la calificación de riesgo, el crédito sería más caro e implicaría un mayor gasto en deuda ante un aumento de los intereses.