La representante a la Cámara del Partido Verde, Katherine Miranda, denunció que una persona desconocida ingresó a su oficina en el Congreso con el objetivo de revisar y hurtar documentos.

A través de sus redes sociales, la congresista aseveró que el hecho se presentó el

pasado lunes en la tarde, en su sitio de trabajo, contiguo al salón elíptico donde se realizan las plenarias de la Cámara de Representantes.

“Se entró con violencia a mi oficina, al parecer buscando información. El martes a primera hora nos encontramos con que la oficina fue violentada; rompieron varios escaparates que había, varios documentos revueltos, cajones abiertos, daños”, afirmó Miranda.



Según Caracol Radio, la congresista pudo tener acceso a las cámaras de seguridad del Congreso, en las que "logramos darnos cuenta de que ingresó una mujer a la oficina y duró una hora y dos minutos al interior. Y finalmente salió, con un bolso lleno de cosas”.



Sin embargo, Miranda no pudo reconocer a esa mujer y aseveró que no hace parte de su equipo de trabajo.



La legilasdora explicó que la Policía y la Fiscalía iniciaron la investigación de lo ocurrido y tratan de identificar a la mujer que ingresó a su oficina.



En su cuenta oficial de Twitter, Miranda calificó este hecho como algo “inaceptable”, añadiendo que “de manera inescrupulosa una persona ingresó a mi oficina en el Congreso, la violentó y revisó documentos durante más de una hora. Aquí no hay nada que ocultar, este caso está en investigación de las autoridades, exigimos todo el peso de la ley”.

Inaceptable!



De manera inescrupulosa una persona ingresó a mi oficina en el Congreso, la violentó y revisó documentos durante más de una hora.



Aquí no hay nada que ocultar, este caso está en investigación de las autoridades, exigimos todo el peso de la ley. https://t.co/vnmYX3lq5s — Katherine Miranda (@MirandaBogota) April 13, 2023

Miranda no descartó que la irrupción en su oficina esté relacionada con su papel como integrante de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, donde se realizan investigaciones contra expresidentes, exmagistrados, y funcionarios como el Fiscal General de la Nación.

Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS