Tensionante ambiente para el debate contra la ministra de las TIC

La ministra de las TIC, Karen Abudinen, llega este viernes al debate de moción de censura, programado para las 9 de la mañana en la Plenaria de la Cámara, en medio de un ambiente tensionante, no solo por los asuntos por los que se le cuestionan sino por las dudas que hay en la coalición de Gobierno sobre si apoyarla o no.

La jefa de esta cartera ha sido cuestionada en los últimos días luego de que se conocieran las supuestas irregularidades en un contrato establecido con la Unión Temporal Centros Poblados, que buscaba llevar internet a colegios de zonas aportadas. El contrato se caducó por irregularidades en documentos y la polémica de los $ 70.000 millones que alcanzó a entregar el Mintic a modo de anticipo.



La oposición considera que Abudinen debe dejar el cargo, argumentando que hubo negligencia de parte de ella y sus asesores en la verificación de los requisitos legales para la adjudicación de la licitación.



Por ello, según conoció este diario, los sectores de oposición preparan una exposición en la que mostrarán elementos para demostrar una posible responsabilidad política de Abudinen y una supuesta “evasión de su responsabilidad”.



Al contrario de lo que había ocurrido con otros ministros, que tuvieron respaldo total del Centro Democrático, en esta oportunidad dentro del partido hay voces que prefieren que la ministra dé un paso al costado y así evitarles el desgaste al Gobierno y al Congreso.



“Este escándalo de corrupción es absolutamente vergonzoso y no puede ser defendido desde una orilla ideológica”, dijo el representante uribista Gabriel Santos.



El tema también ha causado tensión en Cambio Radical. Mientras el sector afín a la casa Char busca defender a la ministra, los congresistas del ala más cercana al jefe natural del partido, Germán Vargas Lleras, están decididos a sacar a Abudinen a como dé lugar.



La decisión que tome Cambio Radical, al igual que el Partido Liberal, es clave por es una de las colectividades que, cuando las cuentas están apretadas, inclina la balanza.



No obstante, hay que tener en cuenta que tanto la coalición de gobierno como los partidos declarados en independencia no estarán dispuestos a entregarle en bandeja de plata un 'trofeo' tan grande a la oposición en plena época electoral como lo es la salida de la ministra de las TIC.



El gobierno de Iván Duque se convierte de esta manera en el que más debates de moción de censura ha enfrentado desde que se creó esta figura. Nueve debates en 36 meses de gobierno, es decir, en promedio, en esta administración cada cuatro meses un ministro se expone a perder su cargo a instancias del Congreso.



Según lo señaló el investigador Javier Duque Daza, en el documento 'La moción de censura en Colombia: reglas, coaliciones e intentos fallidos', entre 1991 y 2014 se presentaron 23 iniciativas o intentos de moción de censura, y ninguno obtuvo las mayorías requeridas, lo cual se explica porque durante estos seis gobiernos los presidentes siempre han contado con coaliciones mayoritarias en el Congreso.



Entre 2014 y 2020, contando a la ministra Abudinen, se han hecho otros diez intentos de moción de censura, nueve de los cuales han sido en el gobierno del presidente Iván Duque: el exministro de Defensa Guillermo Botero (dos debates); el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la ministra de Transporte, Ángela Orozco, y el fallecido exministro Carlos Holmes Trujillo (dos debates); el ministro de Defensa, Diego Molano (dos debates), y ahora la ministra de las TIC.



En todos los casos, durante las mociones de censura ocurridas en este gobierno, a excepción de Guillermo Botero (quien renunció antes de la votación), los ministros son respaldados por amplias mayorías en el Congreso, aunque han mostrado una oposición ‘envalentonada’ por el uso del Estatuto de Oposición, que se estrenó a partir de 2018.



“El mecanismo que han utilizado los presidentes en los últimos años es generar unas coaliciones de gobierno sólidas, mientras la oposición ha estado en minoría. Generalmente es un juego político, es un cálculo político”, explicó el director del proyecto Congreso Visible de la Universidad de los Andes, Felipe Botero.



POLÍTICA