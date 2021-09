Oposición pedirá que se vote moción de censura contra ministra Abudinen

El anuncio conocido este jueves de que el presidente Iván Duque le pidió la renuncia a la ministra de las TIC Karen Abudinen para evitar más desgaste político en el Gobierno fue recibido con beneplácito por la oposición pero los llamados sectores alternativos anunciaron que quieren ir más allá: buscan una sanción política.

Por eso, la representante de Alianza Verde Katherine Miranda anunció que "sin embargo le pediremos a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que se dé la votación de la moción de censura".



(Vea también: Los ministros que han renunciado antes de una moción de censura)



El anuncio del Partido Liberal (la bancada con más curules en la Cámara) y de Colombia Justa Libres de votar en contra de la ministra Abudinen, más los votos de la oposición y de un sector de Cambio Radical, llevaron a que la funcionaria del gobierno Duque quedara en una situación crítica que podría llevar a que, por primera vez, un ministro sea sacado por el Congreso en una moción de censura.



Por ello, desde el Gobierno se tomó la decisión de que Abudinen renuncie antes de la votación para no someter a un desgaste político.



En caso de que la ministra de las TIC renuncie en las próximas horas, ya no se tendría que hacer la votación de la moción de censura. Es decir, la mesa directiva de la Cámara no estaría obligada a citar para que los congresistas se pronuncien.



En todo caso, desde la oposición busca que haya una "sanción política" y por ello le pedirán a la mesa directiva de la Cámara que convoque a la votación.



"Con el anuncio de la bancada del Partido Liberal y Colombia Justa Libres, sumado a toda la oposición, nos acercamos a tener los votos para aprobar la moción de censura a Karen Abudinen", apuntó el representante Mauricio Toro.



(En contexto: El presidente Duque le pidió la renuncia a Karen Abudinen)



En caso de que la ministra renuncie en las próximas horas, se convertiría en la quinta persona miembro de un gabinete ministerial que renuncia antes de la votación de una moción de censura.



POLÍTICA