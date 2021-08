Gabriel Santos, del Centro Democrático, pide la renuncia de Karen Abudinen

Gabriel Santos, representante a la Cámara del Centro Democrático, partido de Gobierno, pidió este viernes la renuncia de la ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Karen Abudinen, por las irregularidades en el contrato que este ministerio firmó con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet en las zonas más apartadas del país.



(Puede leer: Mi propósito no es impedir la llegada de alguien: Gaviria sobre aspiración)



Hay que recordar que se declaró la caducidad a este contrato por la presentación de garantías falsas en el proceso por parte de los contratistas.

Desde sus redes sociales, Santos le pidió al Gobierno "no tomarse a la ligera que se pierda plata de nuestros contribuyentes".



"No podemos desconocer la gravedad que tiene la entrega de 70 mil millones de nuestros contribuyentes a unos delincuentes. La ministra Karen Abudinen debe renunciar", trinó.



Además, le habló a la Ministra y le reiteró que los colombianos "con unos documentos falsos fuimos engañados y estafados por unos ladrones profesionales".



(Además: Petro sale en defensa de Fajardo)



"Espero que sus esfuerzos nos ayuden a recuperar esos dineros, así la responsabilidad política la obligue a dejar el cargo", resaltó.



Finalmente, el Representante aseguró que su trabajo "no es solidarizarme con quien piense como yo, sino defender los intereses y los impuestos de los contribuyentes".



Este miércoles se llevó a cabo en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el debate de control político a la ministra de las TIC para hablar de la caducidad de este contrato por 1,06 billones de pesos.



En el Congreso, Abudinen señaló que desde que conocieron la irregularidades cometidas por el contratista con la presentación de garantías falsas han realizado 21 acciones distintas para evidenciar el hecho y le han enviado a los entes de control la documentación sobre el proceso.



(Le sugerimos: ‘No me avergüenza estar endeudado’: Gustavo Bolívar)



Entre tanto, la próxima semana se realizará una moción de censura en el Capitolio, en el cual se definiría el futuro político de la Ministra, pues se expone a perder su cargo.

Otras noticias:

- Duque: Emergencia sanitaria por covid-19 en Colombia se extiende



- Las 5 preguntas que deja el borrador de Álvaro Uribe sobre amnistía general



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET