Berner Zambrano del partido de 'la U' radicó este miércoles la renuncia a su curul como senador.



Según el congresista, "La presentación de esta renuncia tiene la intención de continuar en la actividad política desde un ámbito diferente en donde Dios y la democracia se lo permitan".



Al parecer, la decisión de Zambrano también buscaría librarse de una inhabilidad para presentarse a las elecciones regionales por la Gobernación de Nariño.



(Le puede interesar: 'No fue correcta': senadora Peralta sobre protesta que terminó en desmanes)

Esta situación ha dejado abierta la posibilidad de que alguien ocupe su lugar en el Congreso.



En los pasados comicios legislativos, 'la U' obtuvo 10 curules de acuerdo con los resultados. Así que la persona en reemplazo de Zambrano sería la posición número 11 en la lista: ocupada por Julio Elías Vidal, quien obtuvo una votación de 56.495 votos.



Vidal es el hermano de Bernardo Miguel 'Ñoño' Elías, quien fue condenado por gestionar con sobornos contratos de infraestructura a directivos de Odebrecht, entre los que se encuentran la Ruta del Sol II.



(Le sugerimos: No fue solo Rodolfo Hernández: otro senador también renunció al Congreso)



La polémica radica en que su llegada al Legislativo podría revivir la 'Ñoñomanía', según expresan analistas políticos.



Este movimiento político es recordado por consolidar su poder electoral en 2014 logrando las mayores votaciones.



Sin embargo, tras el escándalo de Odebrecht, las opciones de su liderazgo en la carrera política cayeron.



(Lea también: Rodolfo Hernández y la crónica de una oposición que no fue)

​

Frente a estas críticas, Julio Vidal le dijo a W Radio que la Ñoñomanía era el movimiento político que lideraba su hermano: "Ya él no está en política por razones obvias. Yo apenas estoy comenzando mi carrera política y no le tengo aún nombre a mi movimiento político, simplemente este es el proyecto de Julio Alberto Elías Vidal como senador”.



“Estoy preparado para asumir este reto para el cual aspiré y representar a los colombianos desde el Senado de la República”, argumentó Vidal.



Dijo, además, que después del 26 de octubre o el mismo 26, imagina que lo llamarán a ocupar esa curul debido a que tiene el lugar 11 en la lista de 'la U'.



En cuanto al perfil de Julio Vidal, se conoce que pertenece a una de las familias más influyentes de Sahagún, Córdoba, por sus negocios de ganadería y agricultura.



Según datos de Congreso Visible, su trayectoria profesional tiene mayor incidencia en el sector privado; además ha ejercido su profesión de ingeniero de sistemas en sus empresas familiares.



REDACCIÓN POLÍTICA