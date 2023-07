Julián Peinado, quien cuenta con el visto bueno del expresidente César Gaviria, es uno de los representantes liberales que tiene opciones para ser elegido como el presidente de la Cámara. La votación se llevará a cabo esta tarde en el Congreso de la República y algunos lo perfilan como el ganador, pero las cuentas no están tan claras ya que hay otros candidatos como Andrés Calle.



(Puede leer: Siga el minuto a minuto de la instalación de la nueva legislatura del Congreso)

Antes de ingresar al Capitolio, Peinado, en declaraciones a medios de comunicación, lanzó duras críticas al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Señaló que no quiere buscar consensos.



Además dijo: "Parece que esta cómo con las mayorías precarias que tiene. Ha mostrado su animadversión con el expresidente Gaviria, ha mostrado su intención de mostrar partido al interior del partido. Ha fungido como jefe de debate de Andrés Calle, situación que demuestra de qué lado está y a qué le está jugando. Por eso digo que el ministro no brinda garantías para el debate en Colombia".

El representante, por otro lado, se mostró confiado en que tiene los suficientes votos para ser elegido como presidente de la corporación, aunque no cuenta con el respaldo completo de los liberales, por eso le apostará a buscar los votos de partidos de oposición



Por esto manifestó que tiene apoyo de partidos que están "distantes de las posiciones del gobierno que consideran que no hay garantía y que tuvimos una legislatura donde no se adelantaron los debates de control político". Por otro lado dijo que tras su reunión con Gaviria este miércoles, el expresidente lo que busca es que en la colectividad se "respeten las líneas rojas" frente a las reformas.



Julián Peinado, representante a la Cámara por el Partido Liberal. Foto: Prensa Julián Peinado

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA