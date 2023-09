De forma sorpresiva, la semana pasada se aprobó, vía proposición, la creación de una subcomisión para construir un texto consensuado de la reforma de la salud. La propuesta viene firmada por la representante Julia Miranda y uno de sus principales efectos es que vuelve a pausar la discusión de la iniciativa.



Luego de que la polémica estallara por las declaraciones de miembros del Pacto Histórico, en las que aseguran que se trató de una “jugada” de los opositores al proyecto, ya que se votó con el orden del día, que suele ser avalado por unanimidad, la representante Katherine Miranda lanzó un duro cuestionamiento a sus colegas y a aquellos que lanzaron ataques en contra de la representante Julia Miranda.



"Por el matoneo y las mentiras de las bodegas petristas, algunos congresistas del Pacto Histórico y medios de comunicación, mi compañera Julia Miranda tuvo que ser hospitalizada", señaló la representante de la Alianza Verde.

Algunos sectores señalan a Katherine Miranda (Alianza Verde), Julia Miranda (Nuevo Liberalismo) y Carolina Arbeláez (Cambio Radical) de aprovechar que la bancada del Pacto “estaba distraída” para que se votara la proposición.



Desde la oficina de prensa de la representante Miranda, indicaron que todo ocurrió en horas de la mañana de este lunes, cuando la congresista se sintió mal y fue atendida por el equipo médico del Congreso.



De inmediato, fue remitida a una clínica, en donde sigue hospitalizada. "La representante se encuentra bien y en reposo, atendiendo las recomendaciones de sus médicos", señaló el equipo de prensa de Miranda.



Con respecto a la reforma, por ahora se espera que este martes se radique una proposición para dejar sin efecto la aprobación de la subcomisión, lo que desde ya rechazaron varios congresistas porque consideran que va en contra del acuerdo nacional que busca el Gobierno.



Y la representante Miranda, por su parte, cuestionó la actitud del Pacto y rechazó que hayan fraguado una 'jugadita': “Al Congreso se llega a trabajar y no a farandulear. En el primer punto del orden del día se votan las proposiciones y así se hizo, como lo ordena la Ley 5 de 1992. Si no leen, no escuchan, no estudian, lo lamento; no es mi problema”.

