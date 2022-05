El presidente del Senador, el conservador Juan Diego Gómez, ha protagonizado en varias ocasiones múltiples polémicas en el mundo político.



En un último episodio, Gómez, a punto de comenzar la primera vuelta para las elecciones presidenciales, dudó sobre la Registraduría acusándola de favorecer al Pacto Histórico, movimiento del candidato presidencial Gustavo Petro.



Gómez pidió a las autoridades y organismos de control revisar el estudio final de Colombia Transparente, “el cual evidencia con prueba técnica la intervención y manipulación indebida del software en el escrutinio, alterando los resultados con una matriz del 82 % a favor del Pacto Histórico y del 18 % a favor de los demás partidos intervinientes en las elecciones”.



Sin embargo, no es la primera vez que Gómez hace acusaciones de este calibre. Hace varios meses, Gómez vinculó, sin pruebas, a la candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez, con la guerrilla del Eln.



“Les quiero decir que tengo en mi poder un video del 28 de marzo, en el que un medio informativo del Eln apoya su candidatura (la de Francia Márquez", dijo sin mostrarlo.



Gómez, senador del Partido Conservador, elevó el tono y aseguró sobre Gustavo Petro, candidato a la presidencia: "No me había querido referir a su partido, que acompaña el Eln activo en el terrorismo a su vicepresidente y celebran la designación de esta mujer".



Rechazo las afirmaciones cobardes, irresponsables e injuriosas del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, en las que me relaciona con el Eln y otros grupos al margen de la ley", expresó Francia Márquez sobre las acusaciones.



