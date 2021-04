‘No podemos seguir tratando a los animales como cosas’

Temas como la cría y comercialización de animales, así como el desarrollo de la actividad de los paseadores de perros son algunos de los aspectos que regulará el Congreso en el Código Nacional de Protección Animal.



La iniciativa, que está en debate en la Comisión Primera de la Cámara, incrementa las sanciones para quienes maltraten a los animales pero tiene además un fin pedagógico.

En diálogo con EL TIEMPO, el autor de la iniciativa, el congresista Juan Carlos Losada, explicó que lo que se busca de fondo es que los animales no se sigan viendo “como cosas”.



¿Cuáles van hacer los requisitos para la cría y comercialización de animales?

Antes de esta legislación, los animales siempre habían sido vistos como cosas y los animales no son cosas, son seres sintientes, por eso todas nuestras interacciones con ellos nunca deben de ser vistas desde esa perspectiva.



En cuanto a la cría y comercialización, lo que proponemos es que se haga a través de personas jurídicas, es decir, que si yo quiero reproducir animales debo constituirme en una empresa y aplicar para tener una licencia que tiene que tener unos requisitos. Esto va desde las condiciones en las que yo puedo tener esos animales hasta cómo los voy a reproducir. En cuanto a la comercialización, estamos poniéndoles las reglas muy claras, se necesitará cumplir con unas reglas locativas, administrativas y de tenencia.



Para las personas que no cumplan con esto, ustedes plantean sanciones...

Este Código Nacional del Bienestar y Protección Animal está reformando las sanciones que ya están contempladas en la legislación colombiana, en la ley 84 del 89, poniendo multas mucho más altas pero también unos procedimientos administrativos más claros.



Otro de los asuntos es que establecen regulaciones para los lugares de baño y de peluquerías...

El 40 por ciento de las denuncias por maltrato animal ante la Fiscalía General de la Nación provienen de este tipo de establecimientos. Por eso proponemos que quienes vayan a hacer los procedimientos tengan una formación como técnicos zootecnistas o como veterinarios.



¿Qué pasa con las guarderías?

Ahí lo que debe haber es una atención veterinaria de acompañamiento. Estamos regulando también los paseadores, estamos poniendo reglas, como a cuántos animales puede llevar un paseador para que en caso de un accidente no se vea abrumado.

¿Cómo sería la regulación para los paseadores?

Ellos como mínimo tienen que tener una vigilancia y control, y por lo tanto tienen que estar debidamente registrados ante las autoridades.



¿Por qué regular el trabajo con animales en vez de prohibirlos, a excepción de los casos por seguridad?

Nosotros creemos que este trabajo debe desaparecer pero debe ser paulatinamente, con reglas que vayan mostrándole a las diferentes regiones, sobre todo las rurales, que que sí se puede ir tecnificando el campo y cambiando las costumbres. Pero sí pone unas reglas como el número de horas para el trabajo.



¿El proyecto contempla algo sobre las peleas de gallos?

Nosotros no nos quisimos meter en ese tema.



​En otro asunto, ¿usted buscar prohibir el uso de animales para la experimentación científica?

No. Lo que estamos haciendo es ponerle una regulación muy clara. Le estamos dando facultades muy claras al Instituto Nacional de Salud para que haga vigilancia y control de esas instituciones educativas donde se hace experimentación en animales con fines científicos.



La caza deportiva ya está prohibida en el país, según la Corte Constitucional, ¿por qué esto ahor pasa por el Congreso en este proyecto?

Si bien ellos ya tomaron esa decisión le piden al Congreso de la República que legisle sobre esa materia.



Muchos países están poniendo impuestos a la tenencia en mascotas, ¿usted qué opina de eso?

Nosotros no nos metimos con ese tema en el Código Nacional de Protección Animal porque es un tema tributario y necesitaría aval del Gobierno. Además, creo que eso en en este momento sería contraproducente en Colombia, sería un enorme error porque las familias se verían obligadas a contemplar la absurda opción del abandono animal puesto que la situación es catastrófica en la economía colombiana. Pero no digo que en el futuro no sea necesario grabar la tenencia de animales, es muy posible que en el futuro con una economía mucho más boyante lo podamos hacer.



