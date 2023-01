“Denunciar las reformas que perjudican a los colombianos sin importar ser coalición de Gobierno”, esa, dice, es la misión del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández. Él, aunque pertenece al partido Alianza Verde, declarado de gobierno, no ha dudado en mostrar su inconformidad frente algunas de las reformas y decisiones del presidente Gustavo Petro.



El congresista ha sido toda una sorpresa en el Legislativo. Con un discurso anticorrupción, hizo su campaña con videos en Facebook y YouTube poniendo en evidencia la política tradicional, un modus operandi que trasladó a su papel de legislador.



En entrevista con EL TIEMPO, Jota Pe respondió a las críticas de algunos congresistas que lo señalan como “solo un youtuber en el Congreso”. Habló de su rechazo total a la reforma política y las fracturas internas entre los ‘verdes’.

¿Cuál es su balance del Gobierno de Gustavo Petro?

Lastimosamente este Gobierno cierra sus primeros meses con varias contradicciones, tal y como empezó. Esta gestión ha generado un gran pánico en los colombianos.



Usted ha tenido diferencias con su partido, Alianza Verde, por ser coalición de Gobierno y apoyar proyectos polémicos como la reforma política. ¿Siente que ya no cabe allí?

Desde el principio yo voté para que la Alianza Verde se declarará en independencia. Nunca me he querido reunir con el ministro del Interior, Alfonso Prada, ni con Gustavo Petro. En estos meses, el Gobierno me ha dado la razón: dicen una cosa y luego hacen otra, el Gobierno está lleno de incoherencias y contradicciones. Todo es un desorden que se caracteriza por funcionarios que son recomendados internos.

¿Es verdad que hay fracturas dentro de la Alianza Verde?

Sí. Hay varios representantes que están molestos, decepcionados y quieren independencia. Otros están arrodillados porque ya fueron ‘puesteados’, están ‘enmermelados’ y, aun así, se las dan de muy maduros políticamente. Ese es el peligro de recibir ‘mermelada’: no se pueden manifestar las diferencias. Tan solo hay que ver a los congresistas que eran de oposición y ahora son de Gobierno… eran unas fieras y ahora son unos ositos tiernos que no hablan nada.

¿Cree que la Alianza Verde siga apoyando al Gobierno el próximo año?

Yo dejo que el tiempo sea el que hable. Estoy completamente seguro que con las reformas cínicas que presentará el Gobierno, mis compañeros van a mostrar más sus inconformidades y decepciones.



Sobre su fuerte crítica a la reforma política, ¿cuál cree que es el mayor riesgo?

Toda la reforma es gravísima. Estamos en Colombia, un país de caciques. Si en listas abiertas venden los números y los avales, ¿cómo será en listas cerradas? Se ponen más caros los primeros puestos porque aseguran curul. Creo que esto es injusto porque van a ver muchas personas que quieran participar y nunca lo lograrán porque estarán en los últimos lugares. Otro riesgo es que los congresistas puedan renunciar para volverse ministros, también que se permita el transfuguismo o que se puede pasar de un partido a otro al ‘estilo Roy Barreras’. Todo eso atenta contra la independencia de poderes y la democracia.

Frente a estos riesgos que menciona, ¿por qué cree que la reforma política ha avanzado en el Congreso?

El ministro del Interior, Alfonso Prada, siempre está haciendo presencia en el Congreso para sacar esta reforma adelante. También creo que se debe a la influencia de los ponentes, uno de ellos es de mi partido: Ariel Ávila, lo que me parece decepcionante. El Gobierno tiene mucha complicidad.



Hablando de elecciones, Roy Barreras invitó a renunciar a algunos congresistas para ser candidatos…

Pude darme cuenta del descontento de la gente frente a esta estrategia. Ellos creen que pueden hacer sus movimientos e inmediatamente tener otro ‘muñequito’ para que entre al Congreso. Al final, los colombianos no saben por quién votan porque desde el Pacto se elige quien sale y quien ingresa. ¿Qué pasa con los votantes que lo llevaron a uno al Legislativo? Creo que cuando se es elegido para un cargo hay que terminarlo.

Pero, ¿le sonaría respaldar algunas candidaturas en Santander el próximo año?

He optado por mantenerme al margen. Si yo no conozco muy bien a una persona prefiero no recomendarla… Los perjudicados son dos: el pueblo y la persona que lo recomendó. No quiero salir a presentar candidatos y luego terminar en problemas cuando empiecen a traicionar. Eso es actuar de manera ‘politiquera’.



¿Cómo va su proyecto para reducir el salario de los congresistas?

Estoy feliz porque es el único proyecto que se mantiene vivo. He visto el compromiso de varios congresistas y sé que en este proyecto no van a caber excusas. Colombia va a poder darse cuenta qué senador quiere bajarse el sueldo y quien no. Tengo gran fe de que este proyecto pueda pasar los dos debates de Senado y espero que en Cámara pase lo mismo.

Su papel en redes sociales es muy activo, pero algunos congresistas critican el hecho de que haya youtubers e influencers en el Legislativo…

A mí me encantaría que hiciéramos un debate público y que me explicarán por qué Paloma Valencia, Roy Barreras, David Luna y Gustavo Bolívar si pueden subir videos a redes sociales hasta con más estilo youtuber. No entiendo por qué unos si tienen el aval para subir contenidos y a otros si nos cuestionan. Esa ofensa no cabe porque actualmente todos los congresistas están teniendo incidencia en redes sociales.

Esta es su primera vez como senador, ¿cómo define este primer periodo legislativo?

Estuvimos trabajando bastante en la Comisión de Ética de la que soy integrante. Fue una experiencia bastante enriquecedora en la que aprendí muchísimo, también puedo decir que tuve una posición firme en cuanto a la reforma tributaria pidiendo que no grabaran una gran cantidad de alimentos que habían incluido en el proyecto. Mostré mi inconformidad con la reforma política… Logré que varios congresistas despertaran y espero que en la segunda vuelta de esta iniciativa se eliminen las demás cosas nefastas. Le cumplí a los colombianos lo que prometí en campaña: no me arrodille a ningún cacique político y estoy defiendo sus derechos.



¿Qué expectativas tiene sobre las reformas que el Gobierno prepara para el 2023?

Estaré muy pendiente y analizaré cada ponencia con lupa. Revisaré las reformas para mostrarle a los colombianos cuáles son esas trampitas e intenciones maliciosas que quieren incluir en esos proyectos. Eso sí, yo no estoy solo para criticar la gestión de Petro, pero denunciaré las reformas que perjudican a los colombianos sin importar ser coalición de Gobierno.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA