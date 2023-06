El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, lanzó fuertes críticas hace unas horas contra el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. A través de su cuenta de Twitter, el congresista señaló a Racero de "mentiroso" por varias declaraciones que este ha ofrecido en las que se ha desmarcado del petrismo.



(Le puede interesar: ¿Ahora sí se bajarán el sueldo los congresistas? Proyecto pasó en primer debate)

En diálogo con la revista Bocas, el presidente de la Cámara contó que, al contrario de lo que muchos creen, no se considera petrista (si bien el presidente Gustavo Petro ha sido de gran importancia para su carrera).



(Le puede interesar: David Racero: 'Mentiría si dijera que no quiero ser presidente')



"Realmente yo no me considero petrista porque soy de esos militantes de causas, más que de personas. Más allá de Petro, como figura, hay unas causas que nos motivan a hacer lo que hacemos", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

David Racero, presidente de la Cámara. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Sobre estas palabras, que reiteró también en algunas entrevistas de radio, se pronunció Jota Pe Hernández, quien tildó a Racero de "mentiroso e hipócrita" y además colgó un video en el que en diferentes momentos contrasta esa versión con frases de Racero en otros programas.

Ni Judas fue tan falso, tan mentiroso y tan hipócrita como DOBLE RACERO!

- Disque “YO NO SOY PETRISTA” pic.twitter.com/s2bekBUq6f — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) June 1, 2023

Sin embargo, Racero señaló en Bocas que no le molestaba que lo encasillaran en este sector, pues "al fin y al cabo, mi entrada a la política electoral fue con él y llevo trabajando con él desde el 2010. Cada vez aprendo más. Pero mi espíritu, mi mismo crecimiento intelectual y político, siempre me hace ser crítico hasta con el mismo Petro. Si bien me he formado junto a él en muchos aspectos, no pierdo la capacidad crítica y la capacidad de pensar por mí mismo, entonces no me molesta que puedan decir de mí que soy un pupilo de una cosecha de una generación que puede aprender de él", expresó.



(Además: Alertan por debate de 'democratizar' medios que invoca Piedad Córdoba: ¿por qué?)



"Para mí, en lo que creo, ese país en el que creo, el país que quiero, en la lucha por acabar la pobreza, la desigualdad, hoy el líder político que más interpreta adecuadamente eso es Gustavo Petro y por eso estoy acá", explicó.



Asimismo, dio más detalles de por qué lo empezó a acompañar: "Apareció Gustavo Petro y vi en él un genuino compromiso de construir un proyecto con verdadera vocación de poder, porque la izquierda era una izquierda que se había acostumbrado a perder. Era una izquierda que se había acostumbrado a hacer oposición, que se había acostumbrado a ser eterna resistencia. Vi que era, realmente, el momento de ganar, como ‘tomémonos en serio lo que significa ganar’. Y desde ahí lo empecé a acompañar", dijo.



(Además: Racero: 'Sería saludable para la democracia que haya libertad para votar las reformas')



Racero, que es uno de los principales interlocutores de Petro en el Congreso, afirmó: "Tengo una comunicación fluida con él, y sí, sí le planteamos siempre las observaciones de lo que está ocurriendo".



El trino de Hernández comenzó a expandirse por la red y varios usuarios también reaccionaron.



REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias en EL TIEMPO