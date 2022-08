Una polémica se desató en las últimas horas luego de que el senador 'JotaPe' Hernández denunciara a través de sus redes sociales que una senadora perteneciente a un partido alternativo, que apoyó la reducción de salarios durante las campañas legislativas, se negara a firmar su proyecto que buscar reducir los ingresos de los congresistas, que actualmente es de 35 millones de pesos.



Según aseguró él mismo, la senadora le habría dicho que no apoyará su proyecto "porque ella lo que necesita es plata y por nada del mundo se piensa bajar el salario". Sin embargo, Hernández no ha revelado la identidad de la congresista.



(Lea también: Reforma de la Presidencia: ¿qué cargos desaparecen?, ¿cuáles se fusionan?).

"INCREÍBLE! Una senadora perteneciente a un partido que PROMETIÓ REDUCCIÓN DE INGRESOS para congresistas, me acaba de manifestar que NO apoyará mi proyecto, 'Porque ella lo que necesita es plata y por nada del mundo se piensa bajar el salario'. Le importa 5 traicionar al pueblo", escribió el senador en su cuenta en Twitter.

🚨INCREÍBLE! Una senadora perteneciente a un partido que PROMETIÓ REDUCCIÓN DE INGRESOS para Congresistas, me acaba de manifestar que NO apoyará mi proyecto, "Porque ella lo que necesita es plata y por nada del mundo se piensa bajar el salario" Le importa 5 traicionar al pueblo🇨🇴 pic.twitter.com/2p5sONBq7h — Jota Pe Hernández 🇨🇴 (@JotaPeHernandez) August 9, 2022

Entonces me imagino que ya vieron el sueldo, los lujos y ya como que les gustó FACEBOOK

TWITTER

Al respecto, 'Jota Pe' Hernández aseguró en W Radio que en el Congreso hay muchos "hipócritas" y "traidores" que no tienen intenciones de cumplir lo que prometieron en campaña con relación a la reducción de salarios.



“Los otros haciéndose los pendejos porque a nadie le gusta el dulce hasta que le dan a probar un bocadito. Entonces me imagino que ya vieron el sueldo, los lujos y ya como que les gustó”, dijo a la cadena radial.



(Puede leer: Petro promete desmantelar todas las 'nóminas paralelas' en el Estado).



Además, el congresista reveló una lista con los nombres de los colegas que han firmado para apoyar su proyecto y señaló que, para su sorpresa, quienes más han mostrado resistencia son congresistas alternativos, mientras que los de partidos tradicionales lo han respaldado con más facilidad.



“Me firma la cabeza del Centro Democrático, el más votado que es Miguel Uribe; me firma el más votado de Cambio Radical, que es David Luna; me firma la cabeza del Partido Liberal, que es Fabio Amin; y así tengo cerca de 17 firmas solamente del Centro Democrático. Ya estamos llegando a 30 firmas, necesito 60 en Senado”, le explicó a La W.

Esta es la lista de quienes han apoyado iniciativa del Senador @JotaPeHernandez de bajarse el sueldo y no hasta el 2026, ¿adivinen? Los que apoyaron de una y formaron : Centro Democrático, y los que hicieron campaña con eso de los verdes y el Pacto, muchos nada que firman… pic.twitter.com/wLeaFCuvXn — Catalina Suárez B. (@CatalinaSuarezB) August 10, 2022

El proyecto del 'youtuber' y ahora senador busca modificar el régimen salarial de los congresistas de la República eliminando la prima especial de servicios, de aproximadamente 11 millones de pesos, y estableciendo un sueldo máximo de 25 salarios mínimos mensuales vigentes.



TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias