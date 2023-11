Jota Pe Hernández se mantiene firme: 'No vamos a votar como partido de gobierno'

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, se pronunció tras la reunión de bancada que hubo en la tarde de este lunes, en la cual los 23 congresistas debatieron sobre la posibilidad de cambiar de postura y declararse en independencia frente al gobierno del presidente Gustavo Petro.



Dentro de la colectividad hay una división, pues si bien hay un bloque que no está de acuerdo con apartarse de la coalición, hay otro grupo de congresistas que insisten en que deben ser independientes.



Uno de los que buscan salir de la coalición es Hernández, quien tras el encuentro dijo: "La gran mayoría que estamos pidiendo independencia hemos dejado claro y vamos a ratificar que nos vamos a mantener independientes, no vamos a votar como partido de gobierno", indicó.



Señaló que esta postura es "un mensaje claro para Colombia, para el Gobierno, para el mismo Presidente: no tienen al partido Verde votando como partido de gobierno porque la gran mayoría votarán como independientes".

Jota Pe Hernández, senador de Alianza Verde Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Así está la puja interna en los 'verdes'

Uno de los aspectos que dejaron claros en la reunión de este 27 de noviembre es que la decisión de cambiar de postura no es directamente de los congresistas. Incluso, la determinación la debe tomar la Dirección Nacional de la colectividad, que está compuesta por unos 40 miembros. En diálogo con este diario, Hernández manifestó que hay quienes no están de acuerdo con ese mecanismo. “Somos nosotros los que estamos colocando el pecho por todo lo que sucede en el Congreso. ¿Por qué van a decidir por nosotros personas que ni siquiera fueron elegidas?”, indicó.

Hernández agregó que será más sencillo tomar la decisión si se hace a través de una votación que involucre solo a la bancada, aunque de ser así, las cuentas están apretadas.



“Antes de que iniciara este Congreso, el partido hizo una reunión para saber cómo se iba a declarar. Solo tres votamos a favor de la independencia: el representante Cristian Avendaño, el senador Fabian Díaz y mi persona. Hoy ya somos más”, aseguró Hernández.



Por el lado de Senado, varias voces coinciden en que además de Hernández, otros que apoyarían la independencia son Angélica Lozano, Andrea Padilla, Fabián Díaz y el presidente del Congreso, Iván Name. Serían cinco de ocho. Los otros tres, Inti Asprilla, Ariel Ávila y Ana Carolina Espitia, se inclinarían por seguir siendo partido de gobierno.



Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde. Foto: Prensa Ariel Ávila

Aunque Ávila, por ejemplo, en una reciente entrevista con este diario aseguró que “la declaración de independencia del partido, si es que se llegara a dar, no va a cambiar en nada la situación actual. Habrá gente que seguirá en el Gobierno y otros en oposición, eso no va a resolver la crisis del partido”.

Las cuentas en la Cámara son menos claras, aunque de los 15 representantes sí hay quienes tienen definida su postura. Por ejemplo, por el lado de la independencia, es claro que sus principales promotores son Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Cristian Avendaño.A este grupo se sumaron recientemente Carolina Giraldo y Alejandro García, quienes luego de la crisis desatada por las declaraciones de Jaramillo optaron por apoyar la idea de ser independientes.

Entre quienes desean quedarse en la coalición está el representante Santiago Osorio, quien expone que varios congresistas se eligieron apoyando las propuestas de campaña del presidente Petro y por eso, dice él, lo correcto es quedarse en la coalición.

En diálogo con este diario, por otro lado, resaltó el hecho de que en los 'verdes' haya diversidad de ideologías, pero se mostró en desacuerdo con que en nombre de los 'verdes' se genere una presión hacia el Gobierno "que están ejerciendo ciertos liderazgos dentro del partido".



A Osorio se sumarían Martha Alfonso —ponente de la reforma de la salud— y probablemente Olga Lucía Velásquez, quien ha defendido el proyecto y estuvo en la reunión que se llevó a cabo la semana pasada entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe.Podrían unirse además algunos congresistas que son considerados del bloque de Carlos Amaya, como Camilo Londoño o Wilmer Castellanos. Igualmente, Jaime Raúl Salamanca, quien le ha expresado su total apoyo al presidente Petro. Esto sumaría seis votos. Pero de los 15, quedarían pendientes cinco cuya preferencia no es muy clara.

El panorama muestra entonces que, por ahora, las cuentas están empatadas y ningún bloque tiene asegurados los 12 votos que se necesitarían en caso de que la decisión se tome por votación involucrando a la bancada.



REDACCIÓN POLÍTICA