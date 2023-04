El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, hizo una nueva denuncia sobre posibles irregularidades en el Canal del Congreso. Fue este el que denunció anteriormente supuestos casos de acoso de un funcionario del canal público, John Jairo Uribe, y el presunto cobro de un porcentaje del sueldo a los trabajadores por parte de este.



La nueva denuncia de Hernández salpica a Uribe y a su hija, Valeria Uribe. Estos no solo estarían vinculados con Dicitec, firma que opera el Canal Congreso, sino que participarían de la subcontratación de la mitad del convenio de operación de dicha programadora.

- 4 Mil millones de pesos de los colombianos entregados a la hija del gran amigo de ROY BARRERAS a través de la empresa ESPEJO PÚBLICO! Presunto millonario ROBO SALARIAL en 95 contratos de DICITEC

De acuerdo con los datos presentados por el senador santandereano, Dicitec habría contratado con el Senado por 8.000 millones de pesos para operar el canal, pero, al mismo tiempo, dicha empresa habría subcontratado buena parte de los servicios por un monto de 4.000 millones.



Este vínculo habría sido con la empresa Espejo Público, que, según Hernández, la única accionista es Valeria Uribe. Para el denunciante, no solo llama la atención el vínculo de la joven de 22 años con Dicitec, sino que en el registro de Cámara de Comercio sería la dueña única de la empresa con la que contratan parte del convenio de operación del Canal Congreso.



El senador llamó la atención frente a que Espejo Público no tendría sede verdadera, pues sus oficinas están vacías. Asimismo enunció irregularidades en 95 contratos de la empresa con funcionarios del Canal Congreso. De acuerdo con la denuncia, se le estaría pagando mucho menos a los trabajadores en comparación a lo que se le cobra el Senado en el convenio original.



Según lo revelado por el congresista Verde, mientras que Dicitec le cobra al Congreso 8,6 millones por el contrato de cada funcionario, Espejo Público le pagaría a cada uno de estos 6,6 millones. “Cerca de 117 millones les habrían robado a los trabajadores del Canal Congreso”, sentenció Hernández.

John Jairo Uribe y su hija fueron vinculados al escándalo de presunta corrupción del Canal Congreso. Foto: Facebook

Relacionando este caso con su denuncia anterior, el senador aseveró que el caso es más grave si se tiene en cuenta que supuestamente John Jairo Uribe y su hija, Valentina, le cobran parte de los salarios a los funcionarios.



Además de la presunta irregularidad, Jota Pe Hernández reiteró la presunta relación de padre e hija con el presidente del Congreso, Roy Barreras. En ese sentido llamó la atención que la página de Facebook de la Fuerza de la Paz, partido de Barreras, no tenga un link directo al sitio web de la colectividad, sino al de Espejo Público, la empresa cuestionada.



En este mismo camino, reiteró que John Jairo Uribe fue miembro de la UTL de Roy Barreras por muchos años. Además, amplió su denuncia al decir que la supervisora del contrato del canal Congreso es Maritza La Rota, que también habría sido parte del equipo de trabajo parlamentario de la cabeza del Senado y fue coequipera de Uribe.Vea la denuncia completa:

