El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene para su proyecto que busca reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado, el cual fue aprobado en la noche de este martes en su segundo de cuatro debates.



El congresista reconoce que en el segundo debate incluyeron un "orangután" que él rechazó, pero asegura que todavía hay dos debates para eliminar el artículo que les permite a los congresistas tener otra actividad económica, aunque la Constitución lo prohíbe.



¿Qué se aprobó y qué viene para la iniciativa?



Desde 1998 se presentaron 24 proyectos y ninguno de estos se aprobó. Nosotros presentamos el proyecto número 25 con una estrategia diferente: eliminar la prima especial de servicios modificando la Ley Cuarta, quitando una prima de 18’663.000 pesos. Aunque tuvo cambios, logramos aprobarlo y esperemos que la Cámara le dé curso y lo apruebe. Que no nos hagan el gol, sino que les cumplan a los colombianos.



Este 22 de agosto se llevó a cabo el segundo debate en Senado de la propuesta de reducción del salario de los congresistas. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Cómo queda el salario?

Habíamos hablado de un tope, pero el Ministerio de Hacienda nos hizo la recomendación de que no fijáramos topes como tal, sino que hiciéramos la reducción y ya el tope lo pone el Ejecutivo. Los congresistas tienen un salario de 43’418.000 pesos, llegan netos 27’359.000 a la cuenta del congresista. Con este proyecto llegarían netos 19’232.000.

¿Cuándo entrará en vigor?



Hacíamos un ejercicio y es que si la vigencia era inmediata, el Estado se hubiera ahorrado 140.000 millones de pesos de aquí al 2026. Pero la vigencia cambió desde el 2026 a causa de una proposición que hicieron y por una estrategia que también quise utilizar para que en la Cámara no nos hundan el proyecto.



¿Y al Presidente también se le bajará el salario?



No creo que el Ejecutivo vaya a tener algún tipo de afectación. El Presidente tiene un salario y creo que no va anclado al salario de los congresistas. Falta mirar a ver qué ocurre con el Presidente.

Se aprobó un artículo nuevo que les permite a los congresistas tener otra actividad económica, pero esto va en contravía de la Constitución, la cual dice que los congresistas no pueden tener otra actividad. ¿Qué pasó?



Salario de congresistas presentado en debate en Senado. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Pretender modificar la Constitución –ojo, la Constitución se modifica solamente mediante actos legislativos– mediante una proposición en un proyecto de ley que se está tramitando como una ley ordinaria. Es algo ilógico, no tiene lógica legislativa. Les pedí eso a los congresistas, que votaran negativamente. ¿Qué pasa? Sí, es un orangután, es una cosa que abriría puertas a conflicto de intereses, a corrupción, lobby. Pero hay una esperanza y es que son dos debates los que faltan. No deberíamos estar echándole tierra al proyecto, como lo está haciendo uno que otro congresista, que el proyecto está viciado, que se destruyó, que salió peor. No, acá lo que tenemos es que mirar cómo en los debates de Comisión I de Cámara y de plenaria modificamos el proyecto y sacamos lo que no sirve, para eso son los debates.



¿Cuál es el mensaje que le envía el Congreso al país con este proyecto?



Esto no soluciona ninguna problemática del país. No acaba con el hambre que hay en diferentes regiones de Colombia. No acaba con la guerra, no trae la paz. Esto no soluciona problemas de educación o de salud, pero sí es un acercamiento entre el congresista y el colombiano.

MATEO GARCÍA

