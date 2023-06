Los congresistas Jota Pe Hernández e Inti Asprilla, senadores de la Alianza Verde, han tenido fuertes choques recientemente. El primero surgió en la plenaria del Senado el pasado jueves.



Allí tuvieron un cruce de insultos mientras se llevaba a cabo el debate para regular el uso adulto del cannabis en Colombia, proyecto que finalmente se cayó luego de no alcanzar los votos suficientes en el debate de este 20 junio, cuando terminó esta legislatura.



Ese día ambos dijeron afirmaciones de grueso calibre e insultos mientras los demás congresistas guardaban silencio.



"Pidiendo que se levante (la sesión), pillado. Maricón. (...) Vayan viendo las garantías", decía Hernández. "Conmigo se equivocó gamín, pillado usted, pendejo. (...) Arrodillado del uribismo", respondía Asprilla.



Pese a que después de ese episodio ambos pidieron excusas por lo sucedido, la pelea continuó esta semana en redes sociales.



El martes, Asprilla aseguró: "Considere necesario pedir excusas por utilizar la palabra “pendejo” tras haber sido insultado con palabras soeces. El “senador del pueblo” no pudo hacer lo correspondiente por utilizar términos homofóbicos como “volteado” y "maricón”. Seguiré demostrando sus incoherencias y engaños".

Ante esto, Hernández, aunque no lo mencionó directamente, publicó: "QUE VERGÜENZA DE SENADOR!! -En varias ocasiones me dijo: Jp tenemos que cascarnos, necesito popularidad, la gente me reclama que donde estoy? que por qué no aparezco? Y si, esa es la razón por la que dicho senador con sus GAMINERIAS, me sigue buscando problemas para FIGURAR”.

