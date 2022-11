El representante a la Cámara Jota Pe Hernández, miembro del partido Alianza Verde, criticó que se cancelara la sesión de la Cámara de Representantes por las marchas a favor del presidente Gustavo Petro por sus 100 días de gobierno.



Hernández escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que menciona que no se justifica que se cancelen las sesiones y agregó que "el que no trabaje que no cobre".



"Respeto a aquellos que votaron por Petro y hoy salen a marchar en apoyo a su presidente, pero al tiempo me parece increíble e inaceptable que las comisiones no estén sesionando y que por lo menos en cámara no hayan citado a plenaria! El que NO trabaja que NO COBRE! #SeanSerios", trinó el representante.



Respeto a aquellos que votaron por Petro y hoy salen a marchar en apoyo a su presidente, pero al tiempo me parece increíble e inaceptable que las comisiones no estén sesionando y que por lo menos en cámara no hayan citado a plenaria! El que NO trabaja que NO COBRE! #SeanSerios 🇨🇴 pic.twitter.com/SVOKLcYzlP — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) November 15, 2022

Una nutrida participación de personas se vio en la marcha a favor del presidente Petro en Bogotá. Foto: César Melgarejo/ CEET

Este comentario se une a los de la también representante a la Cámara por el mismo partido, Catherine Juvinao y la Senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático.





